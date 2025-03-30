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Кому в жодному разі не можна їсти вершкове масло: про це треба знати
Вживання вершкового масла вимагає особливої обережності, а деяким категоріям людей цей продукт слід виключити зі свого раціону. Лікарі докладно розповіли про його потенційні ризики для здоров’я.
Вершкове масло — це той продукт, який ми їмо щодня, намащуючи на бутерброди чи додаючи до різноманітних страв і випічки. Однак лікарі рекомендують обмежити вживання цього продукту деяким людям, і ось чому.
Яка шкода вершкового масла: кому не можна їсти цей продукт
Лікарі закликають пам’ятати, що добова норма вершкового масла не повинна перевищувати 5-10 грамів. Якщо регулярно перевищувати допустиму норму вживання продукту, можна спровокувати серйозні проблеми зі здоров’ям, включно з такими небезпечними станами, як інсульт, інфаркт і тромбоемболія легеневої артерії.
До того ж, надмірне вживання вершкового масла може призвести до розвитку ожиріння, атеросклерозу і жовчнокам’яної хвороби. Оскільки це висококалорійний продукт, він містить насичені тваринні жири, які створюють суттєве навантаження на травну та серцево-судинну системи.
Медики наголошують, що люди, які мають проблеми із зайвою вагою, підвищеним рівнем холестерину, повинні відмовитися від вершкового масла. Також варто уникати його вживання тим, хто страждає на захворювання печінки і жовчного міхура. Таким людям слід відмовитися не лише від вершкового масла, а й від продуктів з його вмістом, зокрема від різноманітної випічки.
Також категоричним протипоказанням до вживання вершкового масла є гострий панкреатит. А ще не варто вживати продукт тим людям, які дотримуються жорстких дієт, бо можна спровокувати стрімкий набір зайвої ваги.