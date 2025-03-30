Кому в жодному разі не можна їсти вершкове масло: про це треба знати

Кому не можна їсти вершкове масло / © www.freepik.com/free-photo

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Вершкове масло — це той продукт, який ми їмо щодня, намащуючи на бутерброди чи додаючи до різноманітних страв і випічки. Однак лікарі рекомендують обмежити вживання цього продукту деяким людям, і ось чому.

Яка шкода вершкового масла: кому не можна їсти цей продукт

Лікарі закликають пам’ятати, що добова норма вершкового масла не повинна перевищувати 5-10 грамів. Якщо регулярно перевищувати допустиму норму вживання продукту, можна спровокувати серйозні проблеми зі здоров’ям, включно з такими небезпечними станами, як інсульт, інфаркт і тромбоемболія легеневої артерії.

До того ж, надмірне вживання вершкового масла може призвести до розвитку ожиріння, атеросклерозу і жовчнокам’яної хвороби. Оскільки це висококалорійний продукт, він містить насичені тваринні жири, які створюють суттєве навантаження на травну та серцево-судинну системи.

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Медики наголошують, що люди, які мають проблеми із зайвою вагою, підвищеним рівнем холестерину, повинні відмовитися від вершкового масла. Також варто уникати його вживання тим, хто страждає на захворювання печінки і жовчного міхура. Таким людям слід відмовитися не лише від вершкового масла, а й від продуктів з його вмістом, зокрема від різноманітної випічки.

Також категоричним протипоказанням до вживання вершкового масла є гострий панкреатит. А ще не варто вживати продукт тим людям, які дотримуються жорстких дієт, бо можна спровокувати стрімкий набір зайвої ваги.