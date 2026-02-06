Кому в жодному разі не можна їсти вершкове масло: про це треба знати

Кому не можна їсти вершкове масло / © pixabay.com

Вершкове масло століттями вважалося одним із найкорисніших і найсмачніших продуктів. Його люблять за ніжний смак та аромат і здатність робити страви більш апетитними. Проте сучасні дослідження та рекомендації лікарів доводять: не всі люди можуть вживати масло без ризику для здоров’я. Для певних категорій цей продукт може стати справжньою загрозою, навіть у невеликих кількостях.

Кому в жодному разі не можна їсти вершкове масло

Людям із дуже високим рівнем «поганого» холестерину. Вершкове масло містить велику кількість насичених жирів, які стимулюють підвищення рівня холестерину в крові, який відкладається на стінках судин. Для таких людей навіть одна чайна ложка масла щодня може посилити проблему та збільшити ризик атеросклерозу.

Тим, хто має захворювання серця та судин. Якщо діагностовано ішемічну хворобу серця, стенокардію, перенесений інфаркт, гіпертонічну хворобу, то вершкове масло може погіршити стан. Насичені жири підвищують навантаження на серце та сприяють утворенню нових холестеринових бляшок.

Людям із хворобою печінки й порушеннями обміну жирів. За жирової дистрофії печінки чи порушеннях ліпідного обміну вершкове масло створює додаткове навантаження на організм. Печінка не встигає переробляти надмір жиру — і стан може значно погіршитися.

Тим, хто має зайву вагу або ожиріння. Масло — дуже калорійний продукт, близько 750 ккал на 100 г. Навіть невелика кількість швидко додає «порожніх» калорій, які не дають ситості, але збільшують вагу. Для людей із ожирінням це один із продуктів, який рекомендують виключити першим.

Чим можна замінити вершкове масло в раціоні

Якщо масло вам протипоказане, його легко замінити на:

оливкову олію холодного віджимання;

авокадо;

грецький йогурт;

пасту з горіхів або насіння.

Ці продукти дають корисні жири без шкоди для серця й судин.