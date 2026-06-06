Кому за датою народження зовсім не можна пити алкогольні напої: перевірте за списком

Кому не можна пити алкоголь / © www.freepik.com/free-photo

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Нумерологи переконані, що дата народження може багато розповісти про характер людини, її сильні та слабкі сторони. Зокрема, деякі числа нібито пов’язані з підвищеною емоційністю, імпульсивністю або схильністю до залежностей. Саме тому людям із певними нумерологічними показниками рекомендують бути особливо обережними з алкоголем.

Число 2: емоції часто беруть гору

Люди, пов’язані з числом 2, зазвичай дуже чутливі та вразливі. Вони гостро реагують на критику, переживають через конфлікти та часто накопичують емоції всередині себе. Через це інколи можуть шукати способи швидко зняти напругу та втому.

Нумерологи вважають, що саме представникам цього числа особливо важливо навчитися справлятися зі стресом здоровими методами, не покладаючись на алкоголь як засіб емоційного розвантаження.

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Число 5: любов до ризику та нових відчуттів

П’ятірки обожнюють пригоди, свободу та яскраві враження. Вони не люблять обмежень і часто прагнуть отримати від життя максимум емоцій. Саме через це можуть легше піддаватися спокусам і ризикованій поведінці.

На думку нумерологів, людям із числом 5 варто особливо уважно ставитися до власних звичок, адже захоплення новими відчуттями іноді може призвести до небажаних наслідків.

Число 7: схильність до внутрішніх переживань

Сімки відомі своєю замкнутістю, схильністю до самоаналізу та глибоких роздумів. Вони часто переживають проблеми наодинці та рідко діляться своїми почуттями з іншими.

Нумерологи вважають, що через таку особливість характеру деякі представники цього числа можуть використовувати алкоголь як спосіб тимчасово втекти від переживань. Саме тому їм рекомендують знаходити інші джерела психологічного розвантаження.

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Число 9: надмірна співчутливість і самопожертва

Люди з числом 9 часто відрізняються добротою, щедрістю та готовністю допомагати іншим. Проте вони нерідко беруть на себе чужі проблеми й емоції, через що можуть швидко виснажуватися.

Фахівці з нумерології вважають, що дев’яткам важливо дбати про власний емоційний баланс і не шукати розради в алкогольних напоях, особливо в періоди сильного стресу чи розчарувань.

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