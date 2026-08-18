Конденсат та пліснява будуть у минулому: прості поради які допоможуть побороти сирість у ванній

Пліснява / © unsplash.com

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Вентиляція у ванній має відводити вологе повітря після душу або ванни, щоб приміщення швидше висихало. Якщо конденсат довго не зникає, з’являється затхлий запах, а на швах темніють плями, спершу варто перевірити тягу та умови для повітрообміну. Звичайна побутова перевірка допоможе зрозуміти, чи є проблема саме з витяжкою.

Ознаки, що вентиляція у ванній працює слабко

Зверніть увагу на кілька сигналів:

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дзеркало, плитка або стіни залишаються мокрими надовго після душу;

на стелі, у кутах і на силіконових швах з’являються темні плями;

у ванній тримається затхлий запах, хоча поверхні регулярно прибирають;

витяжний вентилятор працює гучніше, ніж раніше, гуде або видає нові звуки;

повітря майже не рухається біля вентиляційної решітки.

Окремий симптом — волога повертається навіть після провітрювання. Це може вказувати не лише на забруднену решітку, а й на слабку тягу, несправність вентилятора або недостатній приплив повітря.

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Як перевірити тягу після душу

Найпростіше перевіряти вентиляцію, коли у ванній утворилася пара. Увімкніть витяжний вентилятор, якщо він є, і піднесіть до решітки тонку смужку паперу. За наявності тяги папір має притягуватися до отвору. Якщо він не рухається або відхиляється від решітки, вентиляція може працювати недостатньо.

Не перевіряйте тягу полум’ям запальнички чи сірника. Відкритий вогонь для такого тесту не потрібен і створює зайвий ризик. Також не затуляйте решітку рукою надовго: тест має бути коротким.

Перевірте й приплив повітря. Зачиніть двері ванної, повторіть тест, а потім трохи прочиніть їх. Якщо тяга помітно змінилася, системі може бракувати повітря з квартири.

Звички, які зменшують конденсат

Навіть справна витяжка не прибере всю вологу миттєво. Після душу залишайте вентилятор увімкненим ще на короткий час, а двері — трохи прочиненими, якщо це не заважає іншим мешканцям.

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Витирайте воду з бортиків ванни та підлоги, не сушіть мокрі рушники купою і не перекривайте вентиляційну решітку шафами чи декоративними панелями. Решітку та зовнішню частину вентилятора потрібно регулярно очищати від пилу. Базові правила безпечного очищення можна також переглянути у наших порадах про вентиляцію у ванній, але перед зняттям кришки обов’язково вимикайте живлення.

Якщо у ванній є вікно, коротке інтенсивне провітрювання після водних процедур може допомогти швидше знизити вологість.

Коли не варто лізти у вентканал

Побутове очищення решітки — не те саме, що прочищення спільного вентиляційного каналу. Не знімайте його захисні елементи, не проштовхуйте всередину дроти, палиці чи хімію та не змінюйте переріз отвору самостійно. Так можна пошкодити систему або порушити повітрообмін у будинку.

До управителя будинку, обслуговувальної організації або кваліфікованого вентиляційного майстра варто звернутися, якщо тяги немає після очищення решітки, вентилятор не запускається, з’явився запах із каналу, є зворотний рух повітря або проблема повторюється в різних квартирах. Для робіт із проводкою та вбудованим вентилятором потрібен фахівець.

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Якщо пліснява вже поширюється, спочатку усуньте джерело постійної вологи, а не просто зафарбовуйте плями. За значного ураження чи появи симптомів подразнення дихальних шляхів краще звернутися по професійну допомогу.

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