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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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93
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2 хв

Консервація-2025: скільки доведеться витратити на домашні заготовки цього року

Домашні закрутки 2025 року стануть майже вдвічі дешевше за магазинні.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Консервація

Консервація / © Pixabay

З настанням сезону заготовок багато українців замислюються: чи варто консервувати вдома, чи краще купити готову продукцію в магазині.

Про те, у скільки стане класична домашня консервація 2025 року, пишуть Новини.LIVE.

Для розрахунку було взято стандартний набір продуктів: огірки, часник, лавровий лист, спеції, а також необхідні інструменти — банки, кришки та закатковий ключ. Ціни актуальні на кінець липня, без знижок та акцій.

  • Літрова банка — від 15 грн/шт

  • Кришки — від 75 грн/паковання

  • Закатковий ключ — від 199 грн

  • Огірки — від 45 грн/кг

  • Часник — від 125 грн/кг

  • Лавровий лист — від 11 грн/уп

  • Спеції — від 10 грн/уп

Щоб закатати 20 банок огірків, потрібно приблизно:

  • 12 кг огірків

  • 200 г часнику

  • 2 паковання лаврового листа

  • 2 паковання спецій

Загальні витрати на таку кількість — від 1180 грн. Якщо банки або ключ уже є вдома — сума може бути ще нижчою.

Для порівняння: купівля готової консервації в магазині стане дорожче. Наприклад, одна банка огірків 720 мл у «Сільпо» коштує 78,99 грн. Щоб назбирати об’єм, еквівалентний 20 домашнім літровим банкам, знадобиться 28 магазинних банок — а це вже 2211,72 грн. Виходить, що домашня консервація вигідніша майже на 1031 грн, і це ще без урахування смаку та задоволення від приготування власноруч.

Нагадаємо, раніше ми писали про календар консервації на літо: що закривати на зиму у липні та серпні. А також ділились рецептом хрумких та соковитих огірків з кетчупом без стерилізації банок.

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