Мати-конспірологиня заважала лікуванню доньки, яка помирала від раку: що відомо

23-річна Палома Шемірані / © dailymail.co.uk

Мати, яка виступає проти щеплень і вірить у змови, заважала парамедикам. Вони намагалися врятувати її доньку, яка помирала від раку. Про це відомо за матеріалами слідства.

Про це пише Daily Mail.

23-річна Палома Шемірані, випускниця Кембриджа, померла від раку. Лікарі казали, що рак можна було вилікувати, але вона відмовилася від лікування. Її мати, Кей Шемірані, поширювала в соцмережах теорії змови про COVID-19. На слідстві вона заявила, що донька померла через лікарів, які «передозували» її ліками без згоди.

На слідстві в коронерському суді Кента та Медвея парамедик Робін Басс повідомив, що мати померлої «становила виклик» для бригади швидкої допомоги. За його словами, Кей Шемірані постійно заважала медикам, поки вони намагалися врятувати Палому. Коли Робін Басс припустив, що у Паломи рак, мати заперечила, що це новоутворення. За її словами, донька отримувала «альтернативне лікування».

Інша фельдшерка, Карен Кларк, розповіла, що ввела Паломі три дози адреналіну, коли у неї не було ні пульсу, ні серцебиття. Кей Шемірані звинуватила її у вбивстві доньки «передозуванням», на що Кларк відповіла: «Якщо у пацієнта зупинка серця, я не можу його вбити».

Мати Кей Шемірані, яка поширювала в соцмережах теорії змови про COVID-19. / © dailymail.co.uk

Кейт Шемірані також стверджувала, що медичні служби змовилися, щоб приховати свою провину в смерті Паломи. За її словами, уся ця ситуація є «великим приховуванням теорії змови». Раніше слідство заслухало брата-близнюка Паломи, Габріеля, який заявив, що його сестра померла, бо мати «перешкоджала» їй лікуватися від раку.

«Я повністю звинувачую свою матір у смерті моєї сестри», — сказав Габріель і додав, що «вона пожертвувала життям Паломи заради власних принципів».

На час діагнозу Палома не спілкувалася з матір’ю, але потім, за матеріалами слідства, потрапила під її вплив. Кей Шемірані була позбавлена права займатися медичною практикою у 2021 році через поширення дезінформації про Covid-19. Розгляд справи відклали до 27 серпня. Очікується, що висновки оприлюднять 3 вересня.

