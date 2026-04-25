Копійчані способи відчистити каструлі та сковорідки до блиску

Старий посуд має шанс на друге життя

Каструлі та сковорідки є незамінними помічниками на кухні, але вони також можуть стати джерелом клопотів, коли на них залишаються пригорілі залишки їжі або жир. Проте є кілька простих методів, які допоможуть очистити кухонний посуд без особливих зусиль.

Способи відчистити посуд до блиску

Харчова сода

Сода відмінно справляється з нагаром і жиром.

Налийте у каструлю гарячу воду, додайте 4–5 ст. ложок соди

Залиште на 2 години або на ніч — залежно від забруднення

Для складних плям приготуйте пасту з соди й води, нанесіть на стінки та потріть губкою

Результат — чиста, без запахів каструля, яка знову сяє

Сіль та оцет

Поєднання солі й оцту допомагає швидко видалити жирний наліт та повернути блиск металу.

Насипте на дно каструлі товстий шар солі

Залийте оцтом до утворення густої суміші

Залиште на 40 хвилин, після чого протріть губкою й промийте водою

Сіль працює як м’який абразив, а оцет розчиняє забруднення

Лимонна кислота

Цей метод чудово відновлює блиск і прибирає темний наліт.

Розчиніть 1–2 пакетики лимонної кислоти в гарячій воді

Залийте розчин у каструлю й залиште на годину

Потім прокип’ятіть його протягом 5 хвилин

Злийте воду й промийте каструлю

Так можна прибрати іржаві плями та застарілий нагар

