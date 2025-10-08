Копійчаний засіб замість дорогої хімії: 3 проблеми в домі, які вирішить звичайна сода

Прибирання / © unsplash.com

Реклама

Пачка харчової соди є на кожній кухні, але більшість використовує її лише для випічки. Проте експерти запевняють: цей білий порошок — справжня знахідка для дому, здатна замінити цілий арсенал дорогих хімічних засобів та бездоганно впоратися з найпоширенішими проблемами.

Про це пише AOL.

Стіни як нові без фарбування

Реклама

Найбільше страждають стіни у коридорі: сліди від взуття, сумок чи просто темні потертості псують весь вигляд. Не поспішайте хапатися за фарбу. Просте рішення — розчиніть чайну ложку соди у склянці гарячої води. Змочіть у цьому розчині губку, обережно протріть пляму, а потім змийте залишки чистою вологою тканиною. Стіна знову виглядатиме свіжою.

Ідеальна підлога без подряпин

Темні смуги від взуття на плитці чи невеликі подряпини на дерев’яній підлозі дратують око? Сода і тут прийде на допомогу. Завдяки своїй м’якій абразивній структурі вона діє як делікатний поліроль. Просто насипте трохи порошку на проблемне місце і акуратно потріть вологою губкою чи тканиною — дефекти зникнуть на очах.

Сяючий посуд без зайвих зусиль

Реклама

На улюблених тарілках з’явилися неприємні сірі сліди від ножів та виделок, які не відмиває навіть посудомийна машина? Не біда. Змішайте соду з невеликою кількістю води до утворення густої пасти. Нанесіть цю пасту на губку і відполіруйте посуд круговими рухами — він знову засяє, як новий.

Чому це працює і абсолютно безпечно?

Бікарбонат натрію, як зазначає «Фармацевтична енциклопедія», є екологічним та абсолютно безпечним засобом. Він не пошкоджує поверхні, не викликає алергії та не шкодить здоров’ю людей і домашніх тварин. Тож наступного разу, коли зіткнетеся з побутовою проблемою, не поспішайте до магазину по дорогі хімікати — можливо, її вирішення коштує всього кілька гривень і вже стоїть у вас на полиці.