Коридор затемнень від 18 вересня 2024 року: як він впливає на людей, що не можна робити

18 вересня 2024 року о 05:44 ранку за київським часом відбулася максимальна фаза місячного затемнення. Це природне явище, яке відбувається, коли Земля проходить між Сонцем і Місяцем. Після цього розпочався "коридор затемнень", який триватиме два тижні.

Затемнення і все, що пов'язано з цим природним явищем, від давніх часів тягне за собою шлейф фатальності. В давнину наші предки вірили, що тінь, яка падає на небесне тіло, є гнівом богів. Астрологи й досі впевнені, що всі явища впливають на організм та життя людини. На що чекати в осінній коридор затемнень 2024 року, який розпочався 18 вересня.

Що таке коридор затемнень

Коридор затемнень — це особливий період між місячним та сонячним затемненнями, який відбувається за відносно короткий проміжок часу (зазвичай до двох тижнів). Таке трапляється щонайменше двічі на рік. Зазвичай восени та навесні. Відбувається це явище тому, що місячна орбіта нахилена на приблизно 5 градусів відносно земної.

За словами астрологів, так небесні тіла переходять від одного простору до іншого. А це значно впливає й на людей. Також важливо враховувати, що це не просто перехідний період, але й досить складний. Він впливає практично на всі сфери нашого життя.

Коридор затемнень у вересні 2024 року: на що чекати

Коридор затемнень у вересні 2024 року: на що чекати / Фото: Unsplash

Астрологи вказують, що будь-яке місячне затемнення приносить із собою бурхливі емоції, відчуття невизначеності, загострену чутливість, а це може викликати тривогу. У більшості людей в цей період на поверхню вилазять страхи, а з ними й психосоматичні захворювання. Однак, не слід боятися місячного затемнення. Адже воно підказує, як нам працювати з емоціями, щоб набути стану внутрішнього комфорту.

А ось сонячне затемнення, в свою чергу, зміщує фокус на баланс, гармонію, справедливість. В пік затемнення, кажуть астрологи, можуть виникати різноманітні конфліктні ситуації. Тут все залежить від того, яку саме сферу воно зачіпає в особистій натальній карті кожної людини. Ви можете здобути успіх, переїхати, почати нову справу чи завершити відносини.

Коли осінній коридор затемнень 2024 року

Навесні 2024 року вже був один коридор затемнень. Він продовжувався від 25 березня до 8 квітня. Осінній коридор затемнень розпочався 18 вересня і буде тривати до 2 жовтня. Тобто рівно два тижні.

Коридор затемнень у вересні 2024 року: що не можна робити

Коридор затемнень у вересні 2024 року: що не можна робити / Фото: Unsplash

В астрології коридор затемнень вважається важливим періодом, коли кожен має шанс змінити своє життя на краще. Проте, в той же час, існує велика ймовірність, що все значно погіршиться. Щоб не наламати дров, потрібно знати, що не можна робити в коридор затемнень:

по можливості краще не приймати рішень, що стосуються вашого особистого життя — не починайте жити разом, не реєструйте шлюб — інакше все може піти зовсім не так, як ви планували;

астрологи не радять заводити нових знайомств найближчі два тижні — вони принесуть лише проблеми;

постарайтесь не влазити в борги, а також перенесіть на інший час всі питання, пов'язані зі спадщиною;

краще не поспішати зі зміною роботи чи звільненням — ця витівка може обернутися не на вашу користь;

не починайте нових проєктів, якщо ви є власником власного бізнесу;

у цей період краще почекати з подорожами — в коридори затемнень часто трапляються масштабні трагедії (як от затоплення "Титаніка");

не варто поспішати з придбанням квитків чи плануванням відпустки.

Однак, найголовніше правило коридору затемнень — не зосереджуватися на негативних думках. Адже так ви можете накликати на себе нові проблеми.

Найкращим рішенням, кажуть астрологи, буде спроба залишитися наодинці, поміркувати про майбутнє. Можливо це принесе нові ідеї, які ви зможете втілити в життя після 2 жовтня.

Як правильно підготуватися до коридору затемнень в вересні 2024 року

Звичайно, уникнути коридору затемнень нікому не вдасться, але ми можемо до нього підготуватися. Для цього астрологи радять дотримуватися такого плану:

у період від 18 вересня до 2 жовтня 2024 року не починайте і не плануйте жодних справ;

по можливості візьміть кілька днів відгулу і просто побудьте наодинці;

уникайте конфліктів з близькими.

Астрологи все ж сходяться на думці, що коридори затемнень — це небезпечні періоди. А тому важливо знати, як поводитися, щоб мінімізувати ризики.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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