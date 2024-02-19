Корисна хитрість під час приготування їжі: навіщо вершкове масло накривають склянкою на 5 хвилин

Вершкове масло додають до великої кількості різних страв, в тому числі і випічки. Однак, часто ми забуваємо заздалегідь витягнути продукт з холодильника.

Тверді та холодні бруски роблять процес приготування їжі складнішим та довшим. На щастя, впоратися з цією проблемою дуже просто. І вам не доведеться відкладати приготування улюбленої випічки.

Вам потрібно запам'ятати всього лише один дуже простий трюк, про який мало хто здогадується. Метод зі склянкою займе у вас всього лише 5 хвилин, а результат вас приємно здивує. Ось покрокова інструкція, що потрібно зробити:

Візьміть тарілку, викладіть на неї вершкове масло. В склянку налийте гарячої води і залишіть так на 30 секунд. Потім воду вилийте, а склянкою накрийте зверху масло. Залишіть на 5 хвилин, зніміть і можете насолоджуватися розм'якшеним вершковим маслом з кремовою текстурою.

На цей спосіб вам не доведеться витрачати жодної копійки, а результат ви отримаєте за лічені хвилини і повністю такий, на який розраховуєте.

Є ще кілька простих способів, як швидко розм'якшити вершкове масло до кімнатної температури. Можете використати один із них. Наприклад, можна використати тертку і просто натерти застигле вершкове масло. Маленькі шматочки значно швидше розм'якшаться за кімнатної температури.

Деякі фахівці радять розкачувати вершкове масло між двома шматками паперу для випічки. Тоді воно також швидше розм'якшиться. Можете використовувати і мікрохвильову піч, якщо вона у вас є. Але в цьому разі є великий шанс, що масло не розм'якшиться, а розтане.

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