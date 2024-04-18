Корисна і соковита шаурма: як приготувати смачний перекус вдома

Смачна їжа може бути корисною і поживною.

Обожнюєте фастфуд, але не можете дозволити собі через дієту? Не біда! Існують чудові рецепти смачної корисної шаурми, які точно підкорять не тільки шлунок, а й серце.

Рецептом домашньої шаурми з куркою поділилася фуд-блогерка Anny Cooking.

Рецепт корисної шаурми з куркою

Час: 10 хвилин

Порції: 2

Скриншот з відео / Instagram @anny.cooking

Інгредієнти:

– 2 листи лаваша

– 1 варене куряче філе

– 1/2 середнього томату

– 1/8 свіжої капусти, або будь-який інший салат

– трохи корейської моркви

– 4 пластинки сиру

Для соусу:

– 2,5 столові ложки жирної сметани,

– 0,5 чайної ложки паприки,

– 1 чайна ложка нарізаного кропу,

– 1 зубчик часнику,

– дрібка солі.

Приготування:

Щоб лаваш не тріскався, обирайте тільки свіжий виріб. Також заздалегідь відваріть курочку, або використайте ту, яка залишилася з обіду чи вечері.

Для приготування соусу змішайте сметану, паприку, нарізаний кріп. Присмачте сіллю та вичавіть часник. Ретельно все перемішайте та змастіть лаваш.

Тоненько наріжте капусту та томат. Викладіть на лаваш сир, нарізані шматочки курки, томату, капусти та покладіть корейську моркву. Зверху додайте ще трохи соусу та обережно загорніть лаваш.

Розігрійте сковорідку-гриль та обсмажте на ній лаваш з обох сторін.

Смачного!

Радимо трохи поекспериментувати і додати огірок чи авокадо, а твердий сир можна замінити моцарелою.

Раніше ми писали про новий спосіб приготування курячих нагетсів, який вразить ваші смакові рецептори.

Читайте також: