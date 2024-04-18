Корисна і соковита шаурма: як приготувати смачний перекус вдома

Смачна їжа може бути корисною і поживною.
Обожнюєте фастфуд, але не можете дозволити собі через дієту? Не біда! Існують чудові рецепти смачної корисної шаурми, які точно підкорять не тільки шлунок, а й серце.
Рецептом домашньої шаурми з куркою поділилася фуд-блогерка Anny Cooking.
Рецепт корисної шаурми з куркою
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 2 листи лаваша
– 1 варене куряче філе
– 1/2 середнього томату
– 1/8 свіжої капусти, або будь-який інший салат
– трохи корейської моркви
– 4 пластинки сиру
Для соусу:
– 2,5 столові ложки жирної сметани,
– 0,5 чайної ложки паприки,
– 1 чайна ложка нарізаного кропу,
– 1 зубчик часнику,
– дрібка солі.
Приготування:
- Щоб лаваш не тріскався, обирайте тільки свіжий виріб. Також заздалегідь відваріть курочку, або використайте ту, яка залишилася з обіду чи вечері.
- Для приготування соусу змішайте сметану, паприку, нарізаний кріп. Присмачте сіллю та вичавіть часник. Ретельно все перемішайте та змастіть лаваш.
- Тоненько наріжте капусту та томат. Викладіть на лаваш сир, нарізані шматочки курки, томату, капусти та покладіть корейську моркву. Зверху додайте ще трохи соусу та обережно загорніть лаваш.
- Розігрійте сковорідку-гриль та обсмажте на ній лаваш з обох сторін.
Смачного!
Радимо трохи поекспериментувати і додати огірок чи авокадо, а твердий сир можна замінити моцарелою.
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