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Корисна і соковита шаурма: як приготувати смачний перекус вдома

Корисна і соковита шаурма: як приготувати смачний перекус вдома

Корисна шаурма: швидкий та смачний рецепт / Фото: pixabay.com

Смачна їжа може бути корисною і поживною.

Обожнюєте фастфуд, але не можете дозволити собі через дієту? Не біда! Існують чудові рецепти смачної корисної шаурми, які точно підкорять не тільки шлунок, а й серце.

Рецептом домашньої шаурми з куркою поділилася фуд-блогерка Anny Cooking.

Рецепт корисної шаурми з куркою

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2
Скриншот з відео / Instagram @anny.cooking / ©
Скриншот з відео / Instagram @anny.cooking

Інгредієнти:

– 2 листи лаваша 

– 1 варене куряче філе 

– 1/2 середнього томату 

– 1/8 свіжої капусти, або будь-який інший салат 

– трохи корейської моркви 

– 4 пластинки сиру 

Для соусу:

– 2,5 столові ложки жирної сметани, 

– 0,5 чайної ложки паприки, 

– 1 чайна ложка нарізаного кропу, 

– 1 зубчик часнику, 

– дрібка солі.

Приготування:

  • Щоб лаваш не тріскався, обирайте тільки свіжий виріб. Також заздалегідь відваріть курочку, або використайте ту, яка залишилася з обіду чи вечері.
  • Для приготування соусу змішайте сметану, паприку, нарізаний кріп. Присмачте сіллю та вичавіть часник. Ретельно все перемішайте та змастіть лаваш. 
  • Тоненько наріжте капусту та томат. Викладіть на лаваш сир, нарізані шматочки курки, томату, капусти та покладіть корейську моркву. Зверху додайте ще трохи соусу та обережно загорніть лаваш.
  • Розігрійте сковорідку-гриль та обсмажте на ній лаваш з обох сторін.

Смачного!

Радимо трохи поекспериментувати і додати огірок чи авокадо, а твердий сир можна замінити моцарелою. 

Раніше ми писали про новий спосіб приготування курячих нагетсів, який вразить ваші смакові рецептори.

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