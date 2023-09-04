Корисні лайфгаки: як прибрати сліди від волоських горіхів на руках

Прийшла пора збирати волоські горіхи. Після очищення їх від зеленої шкірки, руки стають чорними. Чому чорніють руки від волоських горіхів і як прибрати ці плями?

Плями на руках, які з'являються після чищення волоських горіхів, відмиваються дуже важко. Тому часто люди можуть ходити з почорнілими долонями до двох тижнів.

Чому волоські горіхи фарбують шкіру

Руки чорніють лише після контакту з незрілим плодом, особливо, з його зеленою шкіркою. Пов'язано це з тим, що вона містить сильний пігмент — юглон. Він є також потужним джерелом йоду. Юглон корисний для організму людини, тому зелену шкірку волоських горіхів часто застосовують для приготування цілющих відварів. Коли шкаралупка повністю висихає, вона втрачає здатність забруднювати руки.

Юглон пігментує шкіру не відразу, а поступово. Ця особливість є характерною для речовини. Тому, якщо після збирання урожаю ви не помічаєте почорніння, обробити кінцівки все ж потрібно для профілактики появи забруднення через деякий час.

Як прибрати сліди від волоських горіхів на руках: народні методи

Як відмити руки від чорноти волоських горіхів? / Фото: Pexels

Для усунення плям від горіхів використовують побутові засоби (лимонний сік, сік винограду, морська сіль) та деякі медичні препарати (пероксид водню, нашатирний спирт).

Лимонний сік

Сік лимона або лимонна кислота допомагають відчистити чорні плями від волоських горіхів. Дерма освітлюється завдяки кислоті, але руки потрібно обробляти відразу після контакту з горіхами. Процедуру проводять за такою схемою:

Видавіть сік з лимона в глибоку ємність. Опустіть в рідину руки і залишіть на 10 хвилин. Ретельно вимийте руки водою з милом та протріть сухою щіткою.

Якщо ви використовуєте лимонну кислоту, її потрібно розвести з водою у пропорції 1:4. Але за наявності мікротріщин чи ран на руках краще не відмивати шкіру лимонним соком/кислотою.

Сік пізнього винограду

В плодах є кислота, яка працює за принципом лимонної. Вона ефективно відмиває руки від плям після волоських горіхів. Що потрібно робити:

Вижміть сік з незрілого пізнього винограду. Опустіть в нього руки на 10 хвилин. Потім змийте водою з милом.

Але якщо на руках є рани, використовувати цей спосіб також не можна.

Морська сіль

Чим можна очистити руки після волоських горіхів? / Фото: Pexels

За наявності тріщин чи ран можна використовувати морську сіль. Усувається чорнота шляхом розпарювання та скрабування. Для цього:

Підготуйте гарячу воду. Додайте жменю морської солі. Опустіть руки в розчин і розминайте сіль, що тане у воді, пальцями.

Коли вода повністю охолоне, ретельно вимийте руки з милом та витріть насухо. Якщо плями не зникли за одну процедуру, потрібно повторити через добу.

Пероксид водню

Якщо плями після волоських горіхів потрібно усунути максимально швидко, використовуйте пероксид водню. Застосовувати препарат можна двома способами:

Рясно змочіть руки пероксидом водню, надягніть гумові рукавички і походіть так 15 хвилин. Розведіть водень у воді (пропорції 1:1), занурте туди руки і потримайте 15-20 хвилин.

Після проведення обох процедур потрібно ретельно змити руки водою з милом, потерши з силою місця, де є найбільше забруднень.

Нашатирний спирт

Після збирання і очищання волоських горіхів нашатирний спирт чудово справляється із чорними плямами. Особливо корисний він в комбінації з пероксидом водню. Існує два методи очищення рук від слідів волоських горіхів нашатирним спиртом:

Налити у тарілочку нашатириний спирт і воду (пропорції 1:1), потримати в розчині руки 15 хвилин. Намочити ватний диск у нерозведеній речовині, посилено терти почорніння.

Після цього руки помийте водою з милом і протріть щіточкою.

Не важливо, який метод очищення ви вибрали, після процедури потрібно обов'язково змастити руки кремом, який зволожить, пом'якшить шкіру.