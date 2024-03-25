Корисний продукт, який є на кожній кухні: що буде, якщо насипати до раковини пів склянки солі

Як прочистити труби сіллю

Якщо висипати невелику кількість солі до раковини, а потім залишити її зверху водою, вона допоможе очистити труби та провести їхню дезінфекцію. Особливо корисно це, коли в раковині залишився жир чи інші забруднення після приготування їжі, миття посуду тощо.

Сіль та боротьби з неприємним запахом

Також цей продукт допоможе у боротьбі з неприємними запахами, які іноді з'являються в раковині. Справа в тому, що сіль відрізняється абсорбуючим ефектом, а тому чудово поглинає запахи. Ваша раковина знову стане "свіжою" вже через кілька хвилин після використання солі.

Прибирає засмічення труб

Звичайно, з серйозним засміченням сіль не впорається. Але, якщо в трубах утворився невеликий корок з залишків їжі та іншого бруду, вона може допомогти. Все, що вам потрібно зробити, це висипати невелику кількість солі до каналізаційних труб, а потім залити її окропом.

Сіль як захист від корозії

Завдяки додаванню у раковину солі можна також запобігти корозії труб та інших металевих частин зливної системи. Особливо важливо це в тих регіонах, де надзвичайно жорстка вода. Однак, варто пам'ятати і те, що за надмірного використання сіль сама може стати причиною виникнення корозії. Тому обов'язково змийте її після застосування.

Читайте також: