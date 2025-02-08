Користь теплої води з лимоном — міт чи правда: дієтологи відповіли, чи дійсно варто пити цей напій

У TikTok можна знайти безліч відео, де користувачі та навіть дієтологи стверджують, що випита натще тепла вода з лимоном допомагає спалювати калорії, зменшує накопичення токсинів, зміцнює імунітет, покращує травлення та позитивно впливає на шкіру. І це далеко не всі її нібито чудодійні властивості. Американські науковці вирішили детальніше дослідити це питання й у публікації New York Times пояснили, чи справді цей напій приносить користь. Їхні висновки можуть вас здивувати.

Дієтологи вважають, що основна користь популярного напою з TikTok – це зволоження організму після сну. Проте такого ж ефекту можна досягти, просто випивши звичайну воду натще. Тепла вода з лимоном може трохи покращувати травлення, але наукових підтверджень цьому поки немає. Лимон дійсно містить багато вітаміну C, який важливий для імунітету, але його щоденне вживання у рідкому вигляді не робить захисні функції організму сильнішими.

А тепер про головний міт – чи справді тепла вода з лимоном сприяє схудненню

Американські науковці пояснюють: якщо замінити цим напоєм інші калорійні рідини, це дійсно може допомогти зменшити вагу. Однак жодних наукових доказів того, що сама вода з лимоном безпосередньо впливає на обмін речовин чи спалювання жиру, немає. Тому експерти дійшли висновку, що цей напій – не більше ніж звичайна вода, яка допомагає підтримувати гідратацію організму. Він не має шкідливого впливу, але й чарівних властивостей у ньому теж немає.

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