Користь від харчової плівки під час мандрів: експертка дала цінні поради туристам

Лайфгаком поділилася експерт з ювелірних прикрас, які легко пошкодити чи загубити під час подорожей.

Шматок харчової плівки допоможе полегшити розпакування багажу після прибуття в пункт призначення, зокрема з її допомогою можна захистити від пошкодження і заплутування свої прикраси.

Таким лайфгаком поділилася експерт з ювелірних прикрас Сара Роулендс у коментарі британському виданню The Mirror.

"Візьміть великий шматок харчової плівки і розкладіть свої прикраси на одній половині плівки на відстані приблизно 5 см один від одного. Потім складіть другу половину харчової плівки так, щоб прикраси були закріплені в плівці. Нарешті, акуратно згорніть харчову плівку з вашими прикрасами всередині, щоб вона була компактною і щоб її можна було упакувати в невелику коробку або мішечок", – радить вона.

Експертка з прикрас також порадила, чим скористатися у випадку відсутності харчової плівки: ланцюжки і браслети можна нанизати на соломинку для пиття, а для ланцюжків і намист використовувати невеликі пластикові пакети із застібкою zip-lock.

"Чудовий трюк – використовувати невеликі поліетиленові пакети і покласти ланцюжки на 90 відсотків всередину, але залишити кінці звисати. Запечатуйте пакет, як зазвичай, і це запобіжить заплутуванню намиста, ланцюжків або браслетів", – додала вона.

Окрім того, харчову плівку можна використовувати для обгортання валізи або сумки перед тим як здати у багаж. Таким чином їх буде захищено від пошкоджень і небажаних проникнень.

Нагадаємо, раніше медсестра розкрила корисний лайфгак, як уникнути неприємного болю у вухах під час зльоту та приземелння літака.

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