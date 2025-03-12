Користувачів WhatsApp попередили про помилку, яка може назавжди видалити чати

Користувачка WhatsApp звернулася до інших з попередженням про проблему, яка може призвести до втрати важливих повідомлень. Вона розповіла, що після оновлення смартфона її чати, включно з повідомленнями від покійного батька, безслідно зникли.

Про це розповідає "Фокус".

"Я публікую це, щоб уберегти когось ще від цієї проблеми", — написала 35-річна жінка на Reddit.

Щоб уникнути такої ситуації, фахівці рекомендують заздалегідь активувати резервне копіювання або використовувати функцію перенесення чатів.

Резервні копії WhatsApp зберігаються у Google Drive (для Android) або iCloud (для iPhone). За словами постраждалої користувачки, вона створила резервну копію через свій обліковий запис Google, яка зазвичай оновлюється автоматично. Проте після перевстановлення додатку на новому телефоні вона побачила повідомлення про "проблему з резервним копіюванням".

"Я подивилася в сховище — там було 10 ГБ даних. Щоб відновити їх, я видалила WhatsApp і завантажила знову, але після входу система показала, що жодних даних для відновлення немає. Коли я перевірила Google Диск, усі файли зникли", — пояснила вона.

Щоб не втратити важливі повідомлення, користувачам радять перевірити активність резервного копіювання в налаштуваннях WhatsApp. Також варто скористатися функцією "передачі чатів", яка дозволяє переносити історію повідомлень між пристроями без використання хмарного сховища.