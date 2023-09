Коротко та елегантно: модні стрижки на 2024 рік для жінок, які допоможуть створити розкішний образ

У виданні Hair Styles Weekly розповіли, які короткі стрижки для жінок будуть модними 2024 року. А ми відібрали десять варіантів, які мають найцікавіший вигляд. Краса коротких зачісок полягає в їхній універсальності, адаптивності та нескінченних способах самовираження.

Модні стрижки 2024 року на коротке волосся

Cub Cut

Cub Cut / Фото: Фото з відкритих джерел

Цю коротку зачіску можна назвати втіленням чітких і чистих ліній. Стилісти називають її укороченим варіантом стрижки піксі, яка випромінює хоча й мінімалістичний, але досить потужний дух. Стрижка Cub Cut створює прекрасний баланс між витонченністю і сміливістю.

Легкий невимушений боб

Легкий невимушений боб / Фото: Фото з відкритих джерел

Це найкращий вибір для тих, хто цінує невимушений вигляд і спокійний образ. Ця модна стрижка 2024 року відрізняється від традиційного боба своєю м'якістю. Завдяки ніжно скуйовдженим хвилям можна створити привабливу невимушеність, наче ви щойно повернулися з пляжу.

Copper Brixie

Copper Brixie / Фото: Фото з відкритих джерел

Стрижка Copper Brixie випромінює тепло й молодість. Вона поєднує в собі дві культові зачіски останніх років — піксі та боб. Завдяки такому цікавому поєднанню ви отримаєте вишуканий вигляд, а додаткової привабливості образу додасть мідний колір волосся. Ця модна стрижка 2024 року ідеально пасуватиме тим, хто не боїться експериментувати та бажає показати через зачіску свою індивідуальність.

Edgy Bob

Edgy Bob / Фото: Фото з відкритих джерел

Ця стрижка кидає виклик умовностям, взявши за основу традиційний і знайомий всім боб, який наповнили авантюрним сміливим духом. Головна особливість стрижки Edgy Bob полягає у рваних шарах, несподіваній асиметрії та зухвало скуйовдженій текстурі. Завдяки такій зачісці ви випромінюватимете впевненність у собі, тому вона ідеально пасує сміливим і безстрашним законодавцям моди.

Curly Bob

Curly Bob / Фото: Фото з відкритих джерел

Стрижка Curly Bob — це ідеальна можливість обрамити своє обличчя та показати природно кучеряве або хвилясте волосся. Ця зачіска личитиме незалежно від форми обличчя, адже вона додає образу бадьорості й легкості. А щоб зберегти пружні локони без додаткового об'єму, використовуйте спеціальний гель чи крем.

Відполірована стрижка

Відполірована стрижка боб / Фото: Фото з відкритих джерел

За словами співвласниці Nine Zero One у Лос-Анджелесі Riawna Capri, відполірована стрижка у формі боба 2024 року стане ознакою повернення гладких структурованих зачісок. Стрижка має чіткі й товсті лінії, які замінюють нерівні текстури, що були популярні останніми роками. Цей варіант стане ідеальним для жінок, які хочуть підкреслити свою елегантність і жіночність, але не готові до довгої стрижки.

Flapper Bob із проділом по центру

Flapper Bob / Фото: Фото з відкритих джерел

Ця стрижка відроджує зухвалий дух 1920-х років. Боб-флаппер — сміливий і супер-короткий стиль, довжина якого заледве сягає мочки вуха. Зверху бажано додати гладкості, тому не забудьте про гель для укладання, щоб добитися ідеального результату.

"Під нуль" для жінок

Стрижка "під нуль" / Фото: Фото з відкритих джерел

Таку зачіску дійсно можна назвати потужним свідченням сильної індивідуальності. Ця ультракоротка, рівномірно підстрижена зачіска є втіленням гладкого шику. Завдяки своїй мінімальній довжині за такою зачіскою максимально просто доглядати, адже вона взагалі не потребує укладання.

Боб під кутом

Стрижка боб під кутом на 2024 рік / Фото: Фото з відкритих джерел

Стрижку боб під кутом стилісти ще називають креативним варіантом класичного боба. Головною його відмінною рисою є точність кутів — волосся пззаду трохи коротше і поступово стає довшим спереду. Така унікальна структура додає образу сучасності, креативності. Боб під кутом можна назвати ідеальною стрижкою для тих, хто бажає додати своєму образу легкої інтриги.

Close Crop

Close Crop / Фото: Фото з відкритих джерел

Така стрижка — це мінімалізм з максимальним стилем. Волосся дуже коротко підстрижене і облягає контури голови, повністю підкреслюючи форму обличчя. Таку стрижку можна назвати одночасно і сміливою, і розкішною. Тому такий варіант ідеальний для тих, хто цінує стриману елегантність.

Читайте також: