Яблука доступні майже цілий рік — із власного саду, з ринку або супермаркету. І, безумовно, відомі своєю користю для здоров’я: це джерело клітковини, вітамінів та антиоксидантів.

Але інколи зовнішній вигляд яблука викликає сумніви — зокрема, коли на плодах з’являються темні або коричневі плями. Чи варто хвилюватися — розповідають на сайті Євгена Клопотенка.

Темні плями, невеликі вм’ятини після удару або незначні тріщини часто змушують покупців задуматися: це звичайне механічне пошкодження чи вже ознака псування? Багато хто інстинктивно відмовляється від таких фруктів, побоюючись отруєння. Втім, експерти заспокоюють — не кожна зміна зовнішнього вигляду яблука є небезпечною.

Професор кафедри харчових наук Університету Флориди Кіт Шнайдер пояснює: якщо йдеться лише про вм’ятину без ознак гниття, причин для паніки немає. Після механічного пошкодження в яблуці запускається природний процес окиснення — ферменти контактують із киснем, і м’якоть темніє. Це той самий ефект, який ми бачимо, коли розрізане яблуко залишають на повітрі.

Такі коричневі плями мають не надто привабливий вигляд, але не свідчать про псування. Якщо фрукт не має неприємного запаху, слизу або м’якої гнилої структури, пошкоджену частину можна просто зрізати, а решту яблука — безпечно вживати або використовувати для випічки.

Коли яблуко вже зіпсоване: ключові ознаки

Інша ситуація — гниття або розвиток плісняви. У цьому випадку продукт уже не є безпечним для споживання.

Ознаки зіпсованого яблука:

м’які, водянисті ділянки м’якоті;

різкий неприємний запах;

видима пліснява, навіть у невеликих кількостях;

тріщини зі слизом або потемніння, що поширюється.

Фахівці наголошують: навіть якщо пліснява видно лише на поверхні, вирізати її недостатньо. Грибок може проникати глибше в структуру плоду, тому таке яблуко краще утилізувати повністю.

Чому яблука псуються: роль етилену та зберігання

Яблука мають властивість зберігатися досить довго — інколи кілька тижнів і навіть місяців. Проте з часом вони природно втрачають свіжість. Один із ключових факторів — етилен, природний газ, який виділяють самі плоди під час дозрівання.

Саме етилен впливає на зміну текстури, смаку та поступове старіння фруктів. Чим стигліше яблуко, тим активніше відбуваються ці процеси.

Водночас не менш важливими є умови зберігання. Висока температура, надмірна вологість, відсутність вентиляції або зберігання в закритих пакетах значно пришвидшують псування. Найкращий варіант — прохолодне місце або холодильник, окремо від інших фруктів.

До речі, етилен має й зворотний ефект: він може пришвидшувати дозрівання інших плодів. Саме тому яблука часто використовують, щоб швидше «дозріти» авокадо чи банани.

Чому важливо звертати увагу на шкірку яблука

Шкірка яблука — це природний захисний бар’єр, який запобігає проникненню бактерій і грибків у м’якоть. Саме завдяки їй яблука зберігаються довше, ніж багато інших фруктів.

Якщо шкірка ціла, ризик псування мінімальний. Але при тріщинах або пошкодженнях, особливо якщо фрукт довго лежав при кімнатній температурі, варто уважно оцінити його стан перед вживанням.

Важливо! Матеріал має інформаційний характер і не є медичною порадою. За потреби зверніться до лікаря або дієтолога.

