Корисний та смачний суп на зиму, який готували ще наші бабусі: його треба їсти і дорослим, і дітям

Рецепт курячого супу з локшиною / © Фото з відкритих джерел

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Є страви, які не втрачають популярності десятиліттями. Одна з них — домашній курячий суп із локшиною, морквою та зеленню. Саме його часто готували наші бабусі, коли хотіли нагодувати родину чимось ситним, теплим і поживним у холодну пору року. Сьогодні ця проста страва також має переваги з погляду харчування: вона забезпечує організм рідиною, білком та овочами. Такий суп може бути доречним у раціоні під час нездужання: він допомагає підтримувати водний баланс, а курятина й овочі постачають організму поживні речовини.

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Чим корисний домашній курячий суп

Перевага цієї страви — у поєднанні простих доступних продуктів. Куряче м’ясо містить повноцінний білок, необхідний для зростання, відновлення тканин і нормальної роботи організму. Морква є джерелом бета-каротину, з якого організм утворює вітамін А, а цибуля та зелень додають страві смаку й різноманітних рослинних сполук.

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Домашній бульйон допомагає поповнювати запаси рідини, а тепла страва особливо приємна в холодну пору року. Локшина забезпечує вуглеводи, які є джерелом енергії. Якщо додати трохи картоплі, селери або кореня петрушки, суп стане ще насиченішим.

Для дітей і дорослих важливо готувати його з помірною кількістю солі, не використовувати готові бульйонні кубики та не робити бульйон надто жирним.

Як приготувати суп, який смакуватиме всій родині

Для класичного домашнього рецепта знадобляться:

400–500 г курятини;

2 л води;

2 картоплини;

1 морква;

1 невелика цибулина;

70–100 г домашньої локшини;

невеликий шматочок кореня петрушки за бажанням;

кріп, сіль і лавровий лист за смаком.

Курятину залийте холодною водою, доведіть до кипіння та зніміть піну. Варіть на невеликому вогні до готовності м’яса. Потім додайте нарізану картоплю, моркву, цибулю та корінь петрушки.

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Коли овочі стануть майже м’якими, всипте локшину й варіть відповідно до часу, зазначеного для її приготування. Наприкінці додайте сіль, трохи кропу та лавровий лист. Готовому супу дайте постояти під кришкою 5–10 хвилин.

Для дітей м’ясо краще відокремити від кісток і нарізати невеликими шматочками, а овочі зробити м’якими. Малюкам страву пропонують з урахуванням віку, навичок жування та індивідуальних потреб.

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