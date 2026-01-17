Користь і шкода алое для здоров’я людини: вчені розповіли цікаві властивості рослини

Алое / © Pixabay

Алое вера вважається універсальною рослиною з вираженими лікувальними та відновлювальними властивостями, однак її застосування має низку важливих обмежень.

Про це пише видання Gazeta.ua.

Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я та рекомендації лікарів, які зазначають, що алое містить десятки біологічно активних компонентів і широко використовується як у медицині, так і в косметології.

За інформацією ВООЗ, алое вера належить до найбільш біологічно активних рослин у світі — у його складі виявлено близько 75 корисних речовин, серед яких вітаміни, амінокислоти, ферменти, мінерали та полісахариди. Саме завдяки такому складу рослину часто називають «зеленою аптекою».

Сік алое має протизапальні, антисептичні та загоювальні властивості. Його традиційно застосовують для обробки ран, опіків, укусів комах, а також при шкірних висипаннях і подразненнях. Дерматологи зазначають, що алое може бути корисним у комплексному лікуванні псоріазу, дерматитів і для прискорення регенерації шкіри.

Крім зовнішнього застосування, алое використовується для підтримки роботи травної системи. Рослина сприяє зменшенню запальних процесів у шлунку та дванадцятипалій кишці, стимулює перистальтику кишківника та допомагає знизити ризик закрепів. Це пояснюється наявністю антрахінонів, які активізують обмінні процеси.

Екстракт алое також позитивно впливає на роботу печінки — він стимулює вироблення жовчі та може застосовуватися як допоміжний засіб при окремих захворюваннях гепатобіліарної системи. Окрім цього, рослина здатна посилювати апетит, оскільки активізує секрецію шлункового соку.

Медики зазначають, що регулярне, але помірне використання алое може сприяти нормалізації рівня цукру та холестерину в крові, підтримуючи жировий і вуглеводний обмін. Саме тому алое іноді рекомендують як додатковий засіб у профілактиці метаболічних порушень.

У косметології алое вера є незамінним компонентом кремів, гелів і масок для обличчя та тіла. Активні речовини рослини здатні проникати у глибокі шари шкіри, інтенсивно зволожуючи її, зменшуючи почервоніння та подразнення, а також сприяючи відновленню після агресивного впливу зовнішніх факторів.

Водночас лікарі наголошують, що алое має низку протипоказань. Використання препаратів і екстрактів на його основі не рекомендоване людям з індивідуальною непереносимістю або алергічними реакціями, а також за наявності тяжких захворювань серцево-судинної системи.

Протипоказаннями також є хронічна діарея, запальні захворювання нирок, гепатит, цироз печінки, холецистит і період менструації. Окремо фахівці застерігають від вживання алое вера під час вагітності та грудного вигодовування через ризик небажаних реакцій.

Експерти підкреслюють, що кімнатні рослини загалом позитивно впливають на мікроклімат приміщень, очищують повітря та створюють комфортне середовище. Водночас деяким із них приписують і психологічний вплив.

Зокрема, популярна кімнатна рослина сансевієрія, відома як «тещин язик», за народними уявленнями сприяє розвитку гнучкого мислення та винахідливості, що, як вважається, може позитивно впливати на професійний розвиток і здатність ухвалювати нестандартні рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі розповідали про користь алое для молодості та здоров’я шкіри.