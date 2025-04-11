Коштує понад 3,5 млн грн: рибалка упіймав величезну рідкісну рибу (фото)

Рибалка упіймав величезну рідкісну рибу / © Jam Press

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У водах між Тайванем і Японією спіймали чорного тунця вагою 216 кілограмів. Вартість такої величезної риби може сягати 67 тисяч фунтів стерлінгів — приблизно 3,5 мільйони гривень.

Завдяки такому улову 48-річний рибалка Лінь Іцзюнь став місцевою знаменитістю, пише NTK.

Чоловік — капітан невеликого риболовецького судна Chuanchanglong No.168. Він вийшов у море 2 квітня з порту Суао, що на північному сході Тайваню.

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Щоб піймати таку велику рибу рибалка використовував наживку зі свіжих кальмарів і скумбрії. Після кількох днів безрезультатного лову вранці 6 квітня на його снасті клюнув чорний тунець. Це рідкісна і цінна риба.

«Я відчув себе так, немов виграв у лотерею. Це була моя мрія — зловити тунця. Я ретельно готувався, і удача виявилася на моєму боці», — розповів Лінь в інтерв’ю журналістам.

Рибалка може заробити велику суму / © Jam Press

Це перший зареєстрований випадок вилову чорного тунця в цій частині економічної морської зони, кажуть експерти. Живу рибу доставили в порт у відмінному стані, що значно збільшує її ринкову цінність.

Місцеві ЗМІ пишуть, тунець можуть продати за ціною до £1607 (84 тисячі гривень) за кілограм. Це рекордна вартість навіть для дорогих сортів тунця. Особливо якщо його м’ясо піде на продаж для приготування суші та сашимі. Остаточну суму визначать на майбутньому рибному аукціоні.

«Такі тунці неймовірно цінуються в Японії і на міжнародних ринках, особливо якщо вони свіжі, великі й спіймані легальним способом», — розповіли фахівці з Асоціації рибалок Тайваню.

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