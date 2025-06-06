Космічне "чудовисько" виявив телескоп NASA: воно здатне знищити будь-який об’єкт поруч

Космічне «чудовисько» / © Unsplash

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У травні цього року космічний телескоп «Габбл» та рентгенівська обсерваторія «Чандра» здійснили історичне відкриття. На відстані 600 мільйонів світлових років від нас виявили самотнє невидиме «чудовисько». Воно здатне знищити будь-який об’єкт, що наближається надто близько — зірку чи навіть галактику.

Про це повідомили у EcoNews.

Вчені NASA за допомогою космічного телескопа Хаббл нещодавно зафіксували рідкісне явище: одиночна надмасивна чорна діра поглинула зірку. Цю грандіозну подію назвали AT2024tvd.

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Вони є своєрідними ядрами, що притягують матерію. Однак, AT2024tvd виявилася винятком. Вчені встановили, що це не звичайна наднова, а подія припливного розриву (TDE) — момент, коли зірку розривають потужні гравітаційні сили «голодної» чорної діри.

Що зробило це відкриття унікальним, так це місце події. Цей вибух стався не в серці галактики, де вже існує інша чорна діра, а на відстані 2600 світлових років від її центру. Це стало першим виявленням «зміщеної» вибухової події, що свідчить про існування блукаючих чорних дір.

«AT2024tvd — це перша відхилена трансляційна подія, зафіксована оптичними дослідженнями неба, і вона відкриває можливість виявлення цієї невловимої популяції блукаючих чорних дір у майбутніх дослідженнях неба», — зазначив Юхан Яо з Каліфорнійського університету в Берклі, провідний автор дослідження.

Це відкриття має величезне значення для нашого розуміння Всесвіту. Воно демонструє, що гігантські чорні діри можуть вільно мандрувати космосом. Залишатись невидимими для більшості наших інструментів, доки не поглинуть зірку. Також випромінювати яскравий світловий сигнал. Місце події — темна, тиха, здавалося б, порожня область — робить її ще більш вражаючою.

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Спалах, схожий на яскраво-блакитну цятку на помаранчевому тлі галактики, був результатом процесу «спагетіфікації» зірки. Це коли зірка зазнає деформації під впливом колосальної гравітації чорної діри і сильно розтягується, коли її рештки нагрівалися до мільйонів градусів перед остаточним поглинанням. Для вчених це було подібно до спостереження за «вибухом кінця світу», що змінює уявлення про космічні процеси та еволюцію галактик.

Раніше повідомлялося, однією з найбільших загадок Всесвіту для астрономів є надто велика кількість дуже масивних чорних дір на ранніх етапах його формування. Такі об’єкти можуть формуватися з надзвичайно великих згустків матерії, яких не повинно бути у ранньому Всесвіті.