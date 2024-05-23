Котлети по-новому: три інгредієнти, які кардинально змінити смак класичних котлет

Що додати до фаршу, щоб покращити смак котлет

Набридли котлети знову стануть улюбленою стравою, якщо додати ці інгредієнти

Чого лише не додають до котлет, щоб покращити їх смак — манку, овочі, вівсяні пластівці тощо.

Ось деякі секрети, якими діляться досвідчені кухарі, щоб суттєво змінити смак котлет. Зазвичай, вся справа в якомусь секретному інгредієнтові -- кардинально змінити смак котлет може всього лише одна щіпка спеції, популярний овоч або навіть несподіваний солодкий продукт.

Інгредієнти, які внесуть нову нотку у звичну страву і допоможуть зробити котлети по-новому:

Як це не дивно звучить, господині пропонують додати до котлет ... рідкий мед, або просто цукор. Все, що потрібно зробити, це під час замішування фаршу з інгредієнтами додати до нього мінімальну кількість меду або цукру та посмажити котлети звичайним способом. На котлетах утвориться гарна, смачна золотиста скоринка.

Деякі кухарі пропонують додавати до фаршу спецію, яку зазвичай заведено використовувати для випікання. Завдяки їй котлети будуть мати неповторний, вишуканий смак. Йдеться про корицю. Господині пропонують додавати кілька щіпок кориці, особливо це актуально для фаршу зі свинини.

Щоб зробити котлети соковитішими кулінари часто використовують помідори. Щоб додати овоч до фаршу, з нього знімають шкірку та дрібно ріжуть. Як результат, смак котлет заграє новими фарбами.

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