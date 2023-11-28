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Котлети по-новому: як з однієї банки рибної консерви приготувати їх цілу гору

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
172 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
555
Час на прочитання
1 хв
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Котлети по-новому: як з однієї банки рибної консерви приготувати їх цілу гору

Котлети з рибної консерви

Як з однієї банки рибної консерви приготувати багато соковитих котлет

Коли вже м'ясні котлети надоїли, можна приготувати рибні. А якщо рибу не має часу чи бажання чистити, пропонуємо скористатися рибними консервами.

Котлети з рибної консерви привабливі тим, що по-перше, готувати їх швидко, по-друге – економно і нарешті — смачно.

Інгредієнти для приготування рибних котлет

  • картопля – 3 шт.,
  • цибуля – 1 шт.,
  • рибна консерва, можна сайра або скумбрія –  одна баночка,
  • жовток – 1 шт.,
  • манна крупа – 1 ст. л,
  • сіль, чорний перець – на смак.

Спосіб приготування рибних котлет

  • Відварюємо картоплю в “мундирі”, очищаємо, натираємо на середній тертці.
  • Відкриваємо банку з консервами, викладаємо рибу разом з олією в глибоку тарілку і добре розминаємо вилкою.
  • Натерту картоплю викладаємо  в тарілку з подрібненими рибними консервами.
  • Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо на олії до прозорості.
  • Додаємо до картоплі з консервою цибулю, манну крупу та жовток. Добре перемішуємо до однорідної маси.
  • Формуємо котлетки. Обваляйте їх в борошні або панірувальних сухарях.
  • Викладіть сформовані котлети на підігріту з маслом сковорідку.
  • Смажити рибні котлетки потрібно на середньому вогні. Як тільки утворюється рум’яна скоринка, перевернути. Накривати кришкою сковорідку не потрібно.

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Дата публікації
Перегляди
555
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