Котлети по-новому: як з однієї банки рибної консерви приготувати їх цілу гору

Як з однієї банки рибної консерви приготувати багато соковитих котлет
Коли вже м'ясні котлети надоїли, можна приготувати рибні. А якщо рибу не має часу чи бажання чистити, пропонуємо скористатися рибними консервами.
Котлети з рибної консерви привабливі тим, що по-перше, готувати їх швидко, по-друге – економно і нарешті — смачно.
Інгредієнти для приготування рибних котлет
- картопля – 3 шт.,
- цибуля – 1 шт.,
- рибна консерва, можна сайра або скумбрія – одна баночка,
- жовток – 1 шт.,
- манна крупа – 1 ст. л,
- сіль, чорний перець – на смак.
Спосіб приготування рибних котлет
- Відварюємо картоплю в “мундирі”, очищаємо, натираємо на середній тертці.
- Відкриваємо банку з консервами, викладаємо рибу разом з олією в глибоку тарілку і добре розминаємо вилкою.
- Натерту картоплю викладаємо в тарілку з подрібненими рибними консервами.
- Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо на олії до прозорості.
- Додаємо до картоплі з консервою цибулю, манну крупу та жовток. Добре перемішуємо до однорідної маси.
- Формуємо котлетки. Обваляйте їх в борошні або панірувальних сухарях.
- Викладіть сформовані котлети на підігріту з маслом сковорідку.
- Смажити рибні котлетки потрібно на середньому вогні. Як тільки утворюється рум’яна скоринка, перевернути. Накривати кришкою сковорідку не потрібно.
Читайте також: