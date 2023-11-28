Котлети по-новому: як з однієї банки рибної консерви приготувати їх цілу гору

Як з однієї банки рибної консерви приготувати багато соковитих котлет

Коли вже м'ясні котлети надоїли, можна приготувати рибні. А якщо рибу не має часу чи бажання чистити, пропонуємо скористатися рибними консервами.

Котлети з рибної консерви привабливі тим, що по-перше, готувати їх швидко, по-друге – економно і нарешті — смачно.

Інгредієнти для приготування рибних котлет

картопля – 3 шт.,

цибуля – 1 шт.,

рибна консерва, можна сайра або скумбрія – одна баночка,

жовток – 1 шт.,

манна крупа – 1 ст. л,

сіль, чорний перець – на смак.

Спосіб приготування рибних котлет

Відварюємо картоплю в “мундирі”, очищаємо, натираємо на середній тертці.

Відкриваємо банку з консервами, викладаємо рибу разом з олією в глибоку тарілку і добре розминаємо вилкою.

Натерту картоплю викладаємо в тарілку з подрібненими рибними консервами.

Цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо на олії до прозорості.

Додаємо до картоплі з консервою цибулю, манну крупу та жовток. Добре перемішуємо до однорідної маси.

Формуємо котлетки. Обваляйте їх в борошні або панірувальних сухарях.

Викладіть сформовані котлети на підігріту з маслом сковорідку.

Смажити рибні котлетки потрібно на середньому вогні. Як тільки утворюється рум’яна скоринка, перевернути. Накривати кришкою сковорідку не потрібно.

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