Котлети за методом 1:2:2 вийдуть, як у бабусі: будуть соковитими і з хрумкою скоринкою

Такі котлети дуже смачні та прості у приготуванні, для золотавої хрумкої скоринки треба взяти один секретний інгредієнт.

У кожної досвідченої господині свої секрети приготування смачних соковитих котлеток. І вони радо поділилися своїми кулінарними хитрощами, щоб навіть новачок з першого разу зміг приготувати найсмачніші котлети у світі. Такий рецепт страви досить простий, але є нюанс, вся справа у правильних пропорціях. Якщо запам’ятати це просте правило, ваші котлетки завжди виходитимуть соковитими та з хрумкою скоринкою.

Як приготувати смачні соковиті котлети

Цей рецепт дуже простий, достатньо лише визначити правильні пропорції фаршу, цибулі та яєць, і ви отримаєте справжній кулінарний шедевр. Отже, якщо у вас велика родина, тоді знадобиться 1 кг фаршу, 2 яйця і 2 середні цибулини – 1:2:2. Якщо вам достатньо пів кілограма фаршу, необхідно взяти 1 цибулину та 1 яйце.

Для приготування котлет потрібні такі інгредієнти:

1 кілограм свинячого фаршу;

2 невеликі цибулини;

2 яйця;

250 грамів батона без скоринки;

трохи молока;

сіль і перець за смаком;

олія для смаження;

панірувальні сухарі.

Спосіб приготування котлет. Покладіть нарізаний батон у глибоку миску та залийте молоком, через 15 хвилин треба злити залишки молока, розім’яти батон, додати в миску дрібно нарізану цибулю, фарш, яйця, сіль та перець. Добре розмішайте масу руками та сформуйте довгасті котлети. Перед смаженням треба обваляти котлетки в панірувальних сухарях, тоді скоринка буде хрумкою, а самі котлети соковитими й ніжними. Подавайте готові котлети зі своїм улюбленим гарніром та овочевим салатом. Нехай смакує!

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