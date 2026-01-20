ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
407
Час на прочитання
2 хв

Котлети будуть пухкими й соковитими навіть через три дні після приготування: що додати у фарш

Простий кулінарний прийом допоможе зберегти м’якість і соковитість котлет надовго, навіть після зберігання в холодильнику, без втрати смаку та аромату.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як приготувати фарш для котлет

Як приготувати фарш для котлет / © Pixabay

Багато хто стикався з ситуацією, коли щойно приготовані котлети ніжні й апетитні, а вже наступного дня стають сухими та твердими. Здається, ніби вони втрачають свою соковитість та пухкість одразу після охолодження. Але досвідчені кухарі знають: справа не в м’ясі й не в способі смаження, а в одному простому інгредієнті, який здатен зберігати вологу всередині фаршу. Саме він робить котлети пухкими, м’якими та соковитими навіть через декілька днів після приготування.

Головний секрет пухких і соковитих котлет — звичайна вівсянка або манка

Найефективнішою добавкою для фаршу вважають вівсяні пластівці дрібного помелу або манку. Вони працюють як природна губка: вбирають у себе м’ясний сік і поступово віддають його під час зберігання та повторного розігрівання. Завдяки цьому котлети не пересихають, а залишаються м’якими й ароматними.

На відміну від білого хліба, який часто використовують у фарші, вівсянка та манка не роблять текстуру важкою й не перебивають смак м’яса. Вони діють м’якше і тонше, зберігаючи природну соковитість страви.

Як правильно додавати вівсянку й манку в фарш

Сухі пластівці або манку не варто одразу всипати у фарш. Спочатку їх краще залити невеликою кількістю теплого молока чи води та залишити на 10 хвилин. За цей час вони набухнуть і стануть м’якими. Саме в такому вигляді їх додають до м’ясної маси.

На 500 грамів фаршу достатньо 2 столових ложок сухого продукту. Більша кількість може зробити котлети занадто пухкими та змінити їхню структуру.

Чому котлети залишаються соковитими навіть через декілька днів

Секрет полягає у волозі. Під час смаження частина м’ясного соку неминуче випаровується. Але вівсянка та манка утримує вологу всередині, не дозволяючи їй повністю зникнути. Навіть після охолодження та зберігання в холодильнику котлета зберігає м’яку серединку, а не перетворюється на сухий шматок м’яса.

Дата публікації
Кількість переглядів
407
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie