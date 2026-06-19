Коти чи собаки: кого краще обіймати під час гострого стресу, розповіли психологи

Собака та кіт

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У сучасній психотерапії та психіатрії дедалі більшої популярності набуває анімалотерапія — метод лікування та реабілітації за допомогою взаємодії з тваринами. Тривалий час у суспільстві панував стереотип, що коти є універсальним природним седативним засобом, здатним миттєво стабілізувати емоційний стан завдяки своєму муркотінню та м’якості. Проте останні наукові дослідження, результати яких опубліковані у журналі Frontiers in Psychology, змушують переглянути цей міф. Психологи довели, що тактильний контакт із собаками та котами має принципово різний вплив на людей у стані гострої тривожності.

Особливості нідерландського експерименту

Для перевірки ефективності тактильної терапії дослідники залучили сотні власників домашніх тварин. У процесі експерименту волонтерів навмисно вводили у стан сильного психологічного стресу за допомогою класичних тригерів — розв’язування складних математичних задач із обмеженням часу та необхідності виступати з публічними промовами перед суворою аудиторією. Після штучного моделювання кризи учасників розділили на кілька груп для оцінки швидкості відновлення нервової системи. Перша група відпочивала наодинці, друга намагалася заспокоїтися в компанії домашніх котів, а третя шукала підтримки у собак. Під час тестування вчені безперервно фіксували рівень суб’єктивної паніки учасників і вимірювали об’єктивні фізіологічні маркери стресу, включаючи частоту серцевих скорочень та рівень гормону кортизолу.

Результати роботи здивували авторів проекту, продемонструвавши протилежну динаміку у групах «собак» та «котів». Це дозволило зробити глибокі висновки про психологію сприйняття тактильного контакту різними видами ссавців.

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Собаки як активне джерело емоційної підтримки

У групі учасників, які взаємодіяли з собаками, було зафіксовано різке зниження рівня кортизолу в крові та швидке вирівнювання серцевого ритму. Психологи пояснюють такий ефект еволюційними особливостями собак як соціальних, зграйних тварин. Під час пікового стресу людини собаки демонструють виражену емпатію. Вони активно шукають тривалого зорового контакту, намагаються підійти ближче, кладуть голову на коліна або торкаються лапами, виявляючи безумовне прийняття і підтримку.

Сучасні нейробіологічні дослідження підтверджують, що під час такого взаємного контакту «очі в очі» між собакою та людиною запускається потужний механізм зворотного зв’язку, який стимулює вироблення окситоцину — гормону довіри, прив’язаності та безпеки. Для людської психіки, що перебуває у стані паніки, така проактивна поведінка тварини стає надійною точкою опори, яка сигналізує про відсутність реальної загрози у зовнішньому середовищі й дозволяє швидко вийти з кризового стану.

Парадокс котячої незалежності під час кризи

У групі волонтерів, які намагалися знайти розраду в обіймах котів, спостерігалася абсолютно зворотна тенденція. Спроби міцно притиснути до себе кота в момент гострої емоційної кризи часто призводили до посилення роздратування, зростання тривожності та відчуття самотності у власника. Цей парадокс криється в біологічній природі та винятковій сенсорній чутливості котячих.

Коти є територіальними хижаками-одинаками, які надзвичайно тонко реагують на будь-які фізіологічні зміни в організмі господаря. У момент панічної атаки або сильного гніву у людини різко змінюється хімічний склад поту, посилюється м’язовий тонус, рухи стають рвучкими та хаотичними, а дихання — поверхневим і швидким. Для кота такі прояви є сигналом небезпеки або непередбачуваної поведінки. Замість співчуття це викликає у тварини тривогу і недовіру. Як наслідок, кіт намагається вирватися, втекти, сховатися або просто ігнорує власника. Коли людина намагається утримати тварину силоміць задля власного заспокоєння, вона стикається з відторгненням з боку улюбленця, що в момент психологічної вразливості сприймається як глибока відмова та посилює відчуття внутрішньої ізоляції.

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Собаки чи коти: кого обрати під час стресу

Вчені наголошують, що отримані результати жодним чином не применшують терапевтичну цінність котів, а лише чітко окреслюють межі їхнього впливу. Коти залишаються ідеальними компаньйонами для довготривалого, пасивного відпочинку. Коли людина перебуває у спокійному, розслабленому стані, затишне муркотіння кота на колінах дійсно здатне знижувати кров’яний тиск, зменшувати хронічний стрес та дарувати відчуття гармонії через повільні, монотонні погладжування.

Однак у моменти раптових життєвих криз, панічних атак, інтенсивного вигорання або гострих істеричних станів специфіка котячої поведінки не здатна допомогти. У таких ситуаціях набагато безпечніше і ефективніше шукати тактильну розраду у собак, які за своєю природою готові розділити емоційне навантаження, або ж вдаватися до перевірених класичних психотерапевтичних практик, таких як заземлення та глибоке діафрагмальне дихання з контролем вдиху і видиху. Область пет-терапії потребує індивідуального підходу, де важливо враховувати не лише власні бажання, а й психоемоційні кордони самої тварини.

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