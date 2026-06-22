Чи можна коту давати яйця / © pexels.com

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Ветеринари пояснюють: яйця можуть бути безпечними для котів, але лише за певних умов.

Чи можна котам яйця

Так, коти можуть їсти яйця, але тільки в невеликих кількостях і у вареному вигляді. Яйця не є токсичними для котів і можуть використовуватися як додаткове джерело білка та поживних речовин.

Водночас вони не повинні замінювати основний раціон, адже коти потребують збалансованого корму, який повністю покриває їхні харчові потреби.

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Користь яєць для котів

Яйця містять багато корисних речовин, які можуть бути корисними для організму кота:

високоякісний тваринний білок;

амінокислоти для м’язів і відновлення;

вітаміни A, B, D, E;

мінерали: залізо, фосфор, селен;

корисні жири (особливо у жовтку).

Завдяки цьому яйця іноді використовують як ласощі або додаток до раціону.

Ризики: коли яйця можуть бути небезпечними

Попри користь, яйця мають і потенційні ризики:

Сирі яйця — можуть містити бактерії, зокрема сальмонелу, яка викликає отруєння у котів і людей. Біотин і сирий білок — у сирому білку міститься речовина, яка може перешкоджати засвоєнню біотину (вітамін B7), що важливо для шкіри та шерсті кота. Надлишок калорій — яйця досить калорійні. Надмірне споживання може призвести до:

набору ваги;

ожиріння;

проблем із травленням.

Як правильно давати яйця коту

Щоб уникнути ризиків, дотримуйтеся простих правил:

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давайте тільки варені яйця (без солі, масла та спецій);

ріжте на маленькі шматочки;

використовуйте як ласощі, а не основу раціону;

не давайте щодня.

Оптимально — кілька маленьких шматочків 1–2 рази на тиждень.

Чи можна котам сирі яйця

Ні, ветеринари не рекомендують сирі яйця для котів. Попри те, що деякі тварини можуть їх їсти без видимих проблем, ризик зараження бактеріями та дефіциту поживних речовин робить цей продукт небезпечним.

Коти можуть їсти яйця, але лише у вареному вигляді та в невеликих кількостях. Це корисне, але не обов’язкове доповнення до раціону. Основою харчування завжди має залишатися якісний повнораціонний корм.

FAQ

Чи можна котам варені яйця?

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Так, варені яйця без солі та спецій безпечні для котів у невеликих кількостях.

Чи можна котам сирі яйця?

Ні, сирі яйця можуть містити сальмонелу та негативно впливати на засвоєння вітамінів.

Скільки яєць можна давати коту?

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Яйце слід давати лише як ласощі — кілька шматочків 1–2 рази на тиждень, залежно від розміру кота.

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