Коти "місять" вас лапами не просто так: ветеринарка пояснила, що це означає

Поведінка котів, відома як «робити печиво», може мати глибші причини, ніж просто прояв ніжності. Ветеринарка Ніколь Рус пояснила, що за цим стоять одразу кілька інстинктів, які формуються ще з раннього віку.

Йдеться про характерні ритмічні рухи лапами по м’яких поверхнях, наприклад, ковдрі чи одязі господаря. Така поведінка знайома багатьом власникам тварин і зазвичай сприймається як ознака комфорту та довіри. Втім, за словами фахівчині, це лише частина пояснення.

Ніколь Рус зазначає, що існують щонайменше три основні причини такого «масажування». Перша — це спосіб самозаспокоєння: ще кошенятами тварини робили подібні рухи під час годування, і цей рефлекс зберігається у дорослому віці як механізм розслаблення.

Друга причина пов’язана з інстинктами диких котів. Розминаючи поверхню, вони ніби «облаштовують» місце для відпочинку, роблячи його зручнішим перед сном.

Третя — менш очевидна: під час таких рухів коти можуть залишати свій запах через спеціальні залози на лапах. Таким чином вони мітять територію або навіть людину, демонструючи прив’язаність.

Фахівчиня наголошує, що причин може бути більше, але саме ці три найчастіше пояснюють таку поведінку. Загалом «роблення печива» вважають позитивним сигналом — він свідчить, що тварина почувається у безпеці та довіряє своєму власникові.

