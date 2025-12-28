Коти не такі незалежні, як здається: експертка пояснила, як довго тварина може залишатися сама

Кіт

Попри стереотип про «незалежність», коти болісно сприймають порушення звичного розпорядку. Ветеринари застерігають: тривала відсутність господаря може нашкодити не лише психоемоційному стану тварини, а й її фізичному здоров’ю.

Ветеринарна біхевіористка Мікель Дельгадо зазначає, що дорослий кіт зазвичай без проблем витримує кілька годин на самоті або навіть одну ніч — за умови, що перебуває у знайомому та комфортному середовищі. Водночас відсутність людини понад добу, а тим більше 48 годин, часто стає сильним стресом і може спричинити тривожність та зміни в поведінці.

Фахівчиня наголошує: у непередбачених ситуаціях — якщо проллється вода чи тварині раптово стане зле — кіт залишиться без допомоги. Саме тому залишати його без будь-якого нагляду на п’ять днів або довше категорично не варто.

Ще жорсткіші правила діють для кошенят. До трьох місяців їх не рекомендують лишати самих більш ніж на 20 хвилин. У віці 3–6 місяців допустима самостійність обмежується кількома годинами, приблизно з восьми місяців — до півдня. Лише після року, за словами Дельгадо, кіт зазвичай може спокійно провести день без господаря.

Плануючи від’їзд навіть на короткий термін, власникам радять подбати про воду, корм, безпечний простір, іграшки та речі зі знайомим запахом. Утім, експертка підкреслює: жодна підготовка не замінить живого контакту. Найкращий варіант — щоденні візити знайомої людини або професійної няні для тварин.

Нагадаємо, звичні дії можуть завдавати тваринам болю й провокувати серйозні проблеми зі здоров’ям. Ветеринари розповіли про популярні помилки власників котів.