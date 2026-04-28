Коти перестануть ходити в туалет на грядки: допоможе один дешевий засіб

Багатьом власникам городів знайома ситуація, коли доглянуті грядки раптом перетворюються на котячий лоток. Пухкий чорнозем приваблює як домашніх, так і сусідських котів, адже для них це зручне місце, де можна справити природні потреби. Проте розв’язати цю проблему можна без дорогих засобів і складних конструкцій.

Про це повідомило видання Добрі новини.

Одним із найефективніших способів відвадити котів від грядок вважається звичайний мелений гострий перець, який є майже на кожній кухні. Його використовують як природний «бар’єр», що створює для тварин неприємні відчуття.

Секрет цього методу полягає в особливостях котячого нюху. Коти мають дуже чутливу слизову оболонку носа і перед тим, як вибрати місце для «туалету», зазвичай довго його обнюхують. Якщо ґрунт посипаний гострим перцем, дрібні частинки спеції потрапляють у ніс тварини та подразнюють слизову.

У результаті кіт починає чхати та відчуває дискомфорт. Хоча це не завдає тварині серйозної шкоди, неприємні відчуття швидко формують у неї асоціацію з конкретним місцем. Саме тому наступного разу кіт, найімовірніше, оминатиме ці грядки.

Щоб спосіб був дієвим, не потрібно засипати перцем усю площу городу. Достатньо посипати ним грядки по периметру або нанести на ті ділянки, де ґрунт найбільш пухкий і привабливий для тварин.

Водночас слід враховувати погодні умови. Після дощу, поливу або рясної ранкової роси перець втрачає свої властивості, адже волога прибиває його до землі та змиває гостроту. Тому захисний шар доведеться регулярно оновлювати.

