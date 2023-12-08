"Котяче" фарбування: як повторити наймодніший колір цієї зими, який личить всім

2024 року краще забути про однотонні фарбування, адже на зміну їм приходять багатошарові техніки, які мають дуже цікавий вигляд та додають волоссю об'єму.

Так, напередодні Різдва та Нового року свій образ вирішила змінити Селена Гомес. Вона спробувала модне "котяче" фарбування, яке набирає популярності. Воно має досить незвичайний вигляд і точно сподобається тим, хто не хоче відмовлятися від темного кольору волосся, але бажає щось змінити в своєму образі.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про п'ять варіантів фарбування волосся, які личать абсолютно всім.

Що таке "котяче" фарбування: чим відрізняється ця техніка від інших

На початку, давайте розберемося, що ж це таке "котяче" фарбування. Стилісти надихнулися смугастим забарвленням кішок (звідси і назва техніки), кожна з яких має неповторні риси. Метод фарбування побудований за тією ж аналогією, тому у кожної жінки волосся набуде індивідуального відтінку і матиме безліч відблисків та переливів.

Основа — це завжди темний колір волосся. Головна відмінність від однотонних фарбувань, коли відблиски можуть відрізнятися від основного кольору максимум на півтора тони, полягає в тому, що "котяче" фарбування використовує відразу кілька різних відтінків. Майстри додають до основного кольору золоті, шоколадні, пшеничні та карамельні відтінки.

Селена Гомес і модне "котяче" фарбування / Фото: Instagram

Завдяки поєднанню цих акцентів волосся стає більш об'ємним, пишним та текстурним на вигляд. Тому ця техніка відмінно підійде тим дівчатам, у яких від природи не надто густе волосся, і його хочеться візуально збільшити. Крім того, "котяче" фарбування можна назвати універсальним, адже воно підходить абсолютно всім брюнеткам, незалежно від тону шкіри.

Ще однією важливою перевагою такого фарбування є те, що волосся відростає майже непомітно. Досягається такий ефект завдяки тому, що світліші пасма не дуже контрастують з основним кольором. Тобто не має різкого переходу від коренів, а тому ви зможете без проблем відкласти похід до перукарні чи за бажання відрощувати натуральний колір.

"Котяче" фарбування створюється за допомогою техніки "балаяж", яка створює відчуття, наче волосся просто природньо вигоріло на сонці. Темні та світлі відтінки чергуються по всій довжині, тому у кожної дівчини фарбування буде унікальним. А відтінки можна буде розставити за своїм вподобанням.

Дженіфер Лопес і модне "котяче" фарбування / Фото: Instagram

Як доглядати за волосся після "котячого" фарбування

Звичайно, як і після будь-якого фарбування, після "котячого" волосся потребує ретельного догляду. Світлі пасма, які з'являються, часто мають вигляд більш пошкоджених, сухих і неживих, а тому обов'язково додайте до своєї б'юті рутини спеціальні шампуні і кондиціонери для догляду за фарбованим волоссям.

Для укладання завжди користуйтесь термозахистом, адже високі температури травмують пасма і можуть навіть змінити відтінок фарбування.

Вже зараз "котяче" фарбування обіцяє стати основним трендом 2024 року. Тож, якщо ви давно хотіли наважитися на зміни в своєму образі, придивіться уважніше до цієї техніки.

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