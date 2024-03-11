Козацькі прізвища з гумористичним відтінком: такий колорит є лише в Україні

Добірка жартівливих українських прізвищ, які є лише в Україні

Багата на героїчні події, живі легенди історія України закарбувалася і у низьці українських прізвищ. Прізвища містять відомості, щодо місця проживання їх носіїв, роду занять, зовнішності, вдачі інше.

Прізвища зявилися відносно недавно, спочатку людина мала лише імя. Тому в літописах згадується княгиня Ольгу, князь Олег, Ігорь, Святослав. Дехто на уславлення чеснот мав додаткове ім’я, як то відомі Володимир Великий, Ярослав Мудрий.

Прізвища як офіційні назви з’являються в українських документах знаті у XIV – XV ст. Їх поява була зумовлена необхідністю купівлі та продажу майна, передачі її у спадок. Таким чином з’явилися спадкові родові прізвища

Якщо вам доводилось зустрічатися з людиною з прізвищем, наприклад, Нагнибіда чи Перебийніс, знайте – пращури такої людини були козаками. Такі колоритні прізвища з гумористичним відтінком виникли в Запорозькій Сечі. Запорожці підхопили давню українську традицію, відому ще з фольклорних джерел.

Якщо у вас одне з таких гумористичних прізвищ, знайте ваші пращури були козаками:

Нагнибіда,

Перебийніс,

Майборода,

Тягнирядно,

Неїжборщ,

Гризидуб,

Затуливітер,

Вирвикишка,

Несвятипаска,

Завалипіч,

Гуляйдень.

В інших мовах аналогів таких найменувань немає. Це особливість української системи особових назв. У вищезазначених прізвищах одразу можна помітити український слід, звучать вони цікаво та викликають добру посмішку.

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