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Козацькі імена для хлопчиків та дівчаток: як називали дітей за часів Запорізької Січі
Добірка красивих та сильних козацьких імен для хлопчиків та дівчаток.
Період Запорізької Січі — один із найяскравіших сторінок в історії України. Це час військової доблесті, хоробрості та сили. А тому до вибору імен для дітей у той період підходили з особливою пильністю.
У родинах козацької старшини, гетьманів та рядового козацтва лунали імена, які поєднували християнську традицію, античну спадщину та давні українські корені.
Чоловічі козацькі імена: як можна назвати сина
Козаки віддавали перевагу іменам, що уособлювали мужність, твердість характеру, захист та волю. Завдяки козацькій традиції багатьом християнським іменам надали автентичного українського звучання.
1. Богдан — «даний Богом»
Походження та значення: Слов'янське ім'я, яке стало родовим для українського козацтва завдяки гетьману Богдану Хмельницькому.
Це ім’я висловлювало найвищу подяку Богові за довгоочікувану дитину, особливо у часи постійних воєн. Вважалося, що дитина з таким ім’ям перебуває під особистим заступництвом вищих сил і дарована для великих звершень.
2. Дмитро — «присвячений Деметрі, землевласник та воїн»
Походження та значення: Грецьке (Demetrios). У козацькому побуті побутувала форма Дмитро або Митько.
Ім’я славетного засновника Першої Запорозької Січі на острові Мала Хортиця — Дмитра Вишневецького (Байди). Це ім’я символізувало непокірність, військову хитрість та безстрашність перед ворогом.
3. Іван — «благодать Божа», «Ягве змилосердився»
Походження та значення: Давньоєврейське (Йоханан). Найпопулярніше чоловіче ім’я козацької доби.
Мабуть, жодне ім'я не зустрічається у козацьких реестрах так часто, як Іван.Його носили гетьмани Іван Мазепа, Іван Сірко, Іван Виговський, Іван Брюховецький.
4. Самійло (Самійлик) — «чує Бог»
Походження та значення: Давньоєврейське (Самуїл), яке в Україні набуло м'якого та милозвучного звучання — Самійло.
Ім'я видатного гетьмана Самійла Кішки та літописця Самійла Величка. Називаючи так хлопчика, батьки вірили, що він ростиме мудрим, буде почутий богом та вмітиме вести за собою людей словом і ділом.
5. Олекса (Олексій) — «захисник», «оберіг»
Походження та значення: Грецьке (Alexios). Народна козацька форма — Олекса.
Для військового стану значення «захисник» мало прямий практичний сенс. Олекси росли хоробрими, самостійними та готовими у будь-яку хвилину стати на захист своєї родини та України.
Жіночі козацькі імена: як називали дівчаток
Поки чоловіки перебували у походах та на Січі, все господарство, виховання дітей та збереження родини лягало на плечі козачок. Жіночі імена козацької доби поєднували ніжність із незламним внутрішнім стержнем.
1. Настя (Анастасія) — «воскресла», «повернута до життя»
Походження та значення: Грецьке (Anastasia).
Надзвичайно шановане ім'я серед козацької старшини. Його носила Анастасія Маркович — дружина гетьмана Івана Скоропадського («Настя-гетьманша»), яка володіла неабияким розумом та політичним впливом. Ім'я символізувало життєву стійкість та здатність долати будь-які випробування.
2. Ганна — «милість», «благодать», «симпатія»
Походження та значення: Давньоєврейське (Ханна).
Дружини багатьох гетьманів мали це ім'я (зокрема Ганна Золотаренко — дружина Богдана Хмельницького). Воно наділяло дівчину добротою, мудрістю, вмінням тримати лад у домі та бути надійною опорою для чоловіка-воїна.
3. Мотря (Мотрона) — «знатна жінка», «матрона», «берегиня»
Походження та значення: Латинське (Matrona).
Згадайте Мотрю Кочубей — одну з найвідоміших постатей тогочасної епохи. Ім'я вважалося дуже шляхетним, вказувало на високе походження, гідність, статечність та високий статус у суспільстві.
4. Катерина — «чиста», «непорочна»
Походження та значення: Грецьке (Aikaterine).
Ім'я, яке дарували дівчатам як символ духовної висоти, вірності та світлого розуму. Козацькі Катерини славилися своєю гордою вдачею та відданістю родині.
5. Софія — «мудрість», «божественне знання»
Походження та значення: Грецьке (Sophia).
Одне з найулюбленіших імен української шляхти та козацької старшини. Воно підкреслювало інтелектуальність, розсудливість та зв'язок із давніми традиціями.