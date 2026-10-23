Козацькі імена для хлопчиків та дівчаток: як називали дітей за часів Запорізької Січі

Добірка цікавих козацьких імен / © Freepik

Реклама

Період Запорізької Січі — один із найяскравіших сторінок в історії України. Це час військової доблесті, хоробрості та сили. А тому до вибору імен для дітей у той період підходили з особливою пильністю.

У родинах козацької старшини, гетьманів та рядового козацтва лунали імена, які поєднували християнську традицію, античну спадщину та давні українські корені.

Реклама

Чоловічі козацькі імена: як можна назвати сина

Козаки віддавали перевагу іменам, що уособлювали мужність, твердість характеру, захист та волю. Завдяки козацькій традиції багатьом християнським іменам надали автентичного українського звучання.

Реклама

1. Богдан — «даний Богом»

Походження та значення: Слов'янське ім'я, яке стало родовим для українського козацтва завдяки гетьману Богдану Хмельницькому.

Це ім’я висловлювало найвищу подяку Богові за довгоочікувану дитину, особливо у часи постійних воєн. Вважалося, що дитина з таким ім’ям перебуває під особистим заступництвом вищих сил і дарована для великих звершень.

2. Дмитро — «присвячений Деметрі, землевласник та воїн»

Походження та значення: Грецьке (Demetrios). У козацькому побуті побутувала форма Дмитро або Митько .

Ім’я славетного засновника Першої Запорозької Січі на острові Мала Хортиця — Дмитра Вишневецького (Байди). Це ім’я символізувало непокірність, військову хитрість та безстрашність перед ворогом.

3. Іван — «благодать Божа», «Ягве змилосердився»

Походження та значення: Давньоєврейське (Йоханан). Найпопулярніше чоловіче ім’я козацької доби.

Мабуть, жодне ім'я не зустрічається у козацьких реестрах так часто, як Іван.Його носили гетьмани Іван Мазепа, Іван Сірко, Іван Виговський, Іван Брюховецький.

4. Самійло (Самійлик) — «чує Бог»

Походження та значення: Давньоєврейське (Самуїл), яке в Україні набуло м'якого та милозвучного звучання — Самійло.

Ім'я видатного гетьмана Самійла Кішки та літописця Самійла Величка. Називаючи так хлопчика, батьки вірили, що він ростиме мудрим, буде почутий богом та вмітиме вести за собою людей словом і ділом.

5. Олекса (Олексій) — «захисник», «оберіг»

Походження та значення: Грецьке (Alexios). Народна козацька форма — Олекса .

Для військового стану значення «захисник» мало прямий практичний сенс. Олекси росли хоробрими, самостійними та готовими у будь-яку хвилину стати на захист своєї родини та України.

Жіночі козацькі імена: як називали дівчаток

Поки чоловіки перебували у походах та на Січі, все господарство, виховання дітей та збереження родини лягало на плечі козачок. Жіночі імена козацької доби поєднували ніжність із незламним внутрішнім стержнем.

1. Настя (Анастасія) — «воскресла», «повернута до життя»

Походження та значення: Грецьке (Anastasia).

Надзвичайно шановане ім'я серед козацької старшини. Його носила Анастасія Маркович — дружина гетьмана Івана Скоропадського («Настя-гетьманша»), яка володіла неабияким розумом та політичним впливом. Ім'я символізувало життєву стійкість та здатність долати будь-які випробування.

2. Ганна — «милість», «благодать», «симпатія»

Походження та значення: Давньоєврейське (Ханна).

Дружини багатьох гетьманів мали це ім'я (зокрема Ганна Золотаренко — дружина Богдана Хмельницького). Воно наділяло дівчину добротою, мудрістю, вмінням тримати лад у домі та бути надійною опорою для чоловіка-воїна.

3. Мотря (Мотрона) — «знатна жінка», «матрона», «берегиня»

Походження та значення: Латинське (Matrona).

Згадайте Мотрю Кочубей — одну з найвідоміших постатей тогочасної епохи. Ім'я вважалося дуже шляхетним, вказувало на високе походження, гідність, статечність та високий статус у суспільстві.

4. Катерина — «чиста», «непорочна»

Походження та значення: Грецьке (Aikaterine).

Ім'я, яке дарували дівчатам як символ духовної висоти, вірності та світлого розуму. Козацькі Катерини славилися своєю гордою вдачею та відданістю родині.

5. Софія — «мудрість», «божественне знання»

Походження та значення: Грецьке (Sophia).

Одне з найулюбленіших імен української шляхти та козацької старшини. Воно підкреслювало інтелектуальність, розсудливість та зв'язок із давніми традиціями.

Новини партнерів