Кожен власник кішки повинен знати це: чому говорити з твариною так важливо — і для вас, і для неї

Багато власників котів часто розповідають їм про свій день або просто базікають у голос.

Чому важливо розмовляти з кішкою

Чому важливо розмовляти з кішкою / © pexels.com

Коти, звісно, не зрозуміють слів «дедлайн» чи «іпотека», але вони безпомилково читають те, що стоїть за словами: вашу інтонацію, настрій та енергетику.

Як коти розуміють людей

Коти — справжні майстри невербальної комунікації. Вони майже не нявкають між собою, а цей звук використовують переважно для спілкування з людьми. Це їхній спосіб підлаштуватися під наш «шумний» світ. Коли ми говоримо з ними, відповідаючи на їхні сигнали, ми підтверджуємо: «Я бачу тебе. Я чую тебе. Ти — частина мого життя».

Чому варто говорити з котом

Регулярні розмови з котом створюють у нього відчуття безпеки. Тварина стає більш контактною, спокійною і стресостійкою. Це не магія, а простий спосіб вибудовувати довіру через звичайну мову. Спокійний голос людини для кота — як теплий плед: він відчуває, що вдома все гаразд.

Як розмова з котом впливає на людину

Для нас коти — ідеальні слухачі. Вони не перебивають, не критикують і не дають непроханих порад. Проговорюючи свої думки вголос поруч із муркотливим супутником, ми впорядковуємо хаос у голові, знижуємо тривожність і відчуваємо себе «тут і зараз».

Також доведено, що погладжування кота знижує тиск. А тепер додайте до цього лагідний голос — і ефект подвоюється. Виникає коло позитиву: людина заспокоюється, кіт відповідає муркотінням, і обидва отримують хвилини справжньої гармонії.

