Кожен другий українець припускається помилки: як варити рис на голубці правильно

Голубці — популярна страва серед українців. Однак, виявляється, не всі знають, як правильно варити рис, щоб голубці вийшли смачними та соковитими.

Якщо залишити рис сирим, то він у фарші вбиратиме надто багато соусу, в якому тушкуються голубці. Тому страва вийде сухою і не такою апетитною, як би нам цього хотілося.

Більше того, якщо брати молоду та м'яку капусту, а рис правильно зварити, то і самі голубці набагато швидше приготуються.

Однак, кажуть кулінари, якщо у вас немає часу варити крупу для голубців, то можна схитрити. Існує один цікавий трюк. Ви можете поставити рис на кілька годин у холодну воду. Після замочування одразу починайте готувати страву.

Найкраще, за словами спеціалістів, брати для голубців круглозернистий рис. Цей сорт готується набагато швидше і відрізняється м'якістю.

Отже, як правильно варити рис для голубців? Все дуже просто. Спочатку потрібно підготувати інші продукти. Зокрема, очистити і натерти на терці моркву, очистити і подрібнити цибулю.

Спочатку викладіть на розігріту сковороду цибулю для обсмаження, а потім туди ж відправте моркву. Так цибуля точно не підгорить. Залийте каструлю водою, доведіть її до кипіння, насипте рис і варіть крупу приблизно 5 хвилин. Вона повинна бути напівготовою. Відкиньте на дуршляк і остудіть.

Пропустіть через прес кілька зубчиків часнику, натріть на терці помідори без шкірки. Всі ці компоненти потрібно ретельно з'єднати з фаршем, додати спеції та перемішати. На один невеликий листок капусти вистачить 2 ст. ложок фаршу. Сформуйте голубці. Тушкуйте страву на повільному вогні приблизно 30-60 хвилин.

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