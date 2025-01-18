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"Крабовий салат" в бокалі: він точно стане вашим новим кулінарним фаворитом

"Крабовий салат" в бокалі: він точно стане вашим новим кулінарним фаворитом

Крабовий салат на новий лад. Фото: Інстаграм-сторінка iriska_dimitrova.

Якщо ви любите смачно поїсти, то цей рецепт для вас.

Мабуть, салат з крабів, щедро змащений майонезом, ніколи не зникне з наших столів. Втім, з'являється все більше рецептів з новими інгредієнтами або без додавання майонезу. Господині також вигадують різні варіації подання такої страви до столу. 

Підготували для вас салату з крабів у бокалі за рецептом фудблогерки iriska_dimitrova.

Інгредієнти:

  • 200 г крабових паличок;
  • третина склянки рису (у сухому вигляді);
  • третина листа норі;
  • 200- 250 г крем-сиру;
  • 1 огірок;
  • 1 авокадо;
  • 150 г соленої червоної риби;
  • соєвий соус 
  • кунжут.

Для заправки рису знадобляться: 

  • 1,5 ст ложки рисового оцту;
  • третина чайної ложки солі;
  • третина столової ложки цукру.

Приготування 

1. Рис варимо до готовності. Поки він гарячий, то вливаємо до нього підігріту заправку із солі, цукру і рисового оцту. Перемішуємо, а потім даємо охолонути та додаємо трішки нарізаних норі.

2. Крабові палички розділяємо на волокна руками. Огірки, авокадо і червону рибку нарізаємо дрібним кубиком.

3. Збираємо салат. На дно келихів викладаємо шар рису і розрівнюємо. Змащуємо його крем-сиром. Вкладаємо огірок і крабові палички. Знову змащуємо крем-сиром. В кінці викладаємо авокадо, червону рибку і посипаємо кунжутом.

4. Перед подаванням на стіл поливаємо соєвим соусом. 

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