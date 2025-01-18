"Крабовий салат" в бокалі: він точно стане вашим новим кулінарним фаворитом

Якщо ви любите смачно поїсти, то цей рецепт для вас.

Мабуть, салат з крабів, щедро змащений майонезом, ніколи не зникне з наших столів. Втім, з'являється все більше рецептів з новими інгредієнтами або без додавання майонезу. Господині також вигадують різні варіації подання такої страви до столу.

Підготували для вас салату з крабів у бокалі за рецептом фудблогерки iriska_dimitrova.

Інгредієнти:

200 г крабових паличок;

третина склянки рису (у сухому вигляді);

третина листа норі;

200- 250 г крем-сиру;

1 огірок;

1 авокадо;

150 г соленої червоної риби;

соєвий соус

кунжут.

Для заправки рису знадобляться:

1,5 ст ложки рисового оцту;

третина чайної ложки солі;

третина столової ложки цукру.

Приготування

1. Рис варимо до готовності. Поки він гарячий, то вливаємо до нього підігріту заправку із солі, цукру і рисового оцту. Перемішуємо, а потім даємо охолонути та додаємо трішки нарізаних норі.



2. Крабові палички розділяємо на волокна руками. Огірки, авокадо і червону рибку нарізаємо дрібним кубиком.



3. Збираємо салат. На дно келихів викладаємо шар рису і розрівнюємо. Змащуємо його крем-сиром. Вкладаємо огірок і крабові палички. Знову змащуємо крем-сиром. В кінці викладаємо авокадо, червону рибку і посипаємо кунжутом.



4. Перед подаванням на стіл поливаємо соєвим соусом.

Читайте також: