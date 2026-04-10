Крафін на Великдень-2026: простий рецепт святкової випічки

Крафін. / © Credits

Реклама

Крафін — це сучасна альтернатива традиційній пасці. Поєднання ніжного дріжджового тіста, ароматного масла та щедрої начинки з сухофруктів створює справжній святковий десерт. Головна «фішка» крафіна — його ефектна шарувата структура та апетитна форма, яка виходить завдяки особливому способу скручування тіста.

ТСН.ua підготував рецепт, який ідеально підійде для тих, хто хоче здивувати рідних на Великдень чимось новим

Інгредієнти:

Реклама

220 мл молока

140 г цукру

35 г свіжих дріжджів

2 яйця

4 жовтки

700 г борошна

80 г маргарину

10 г ванільного цукру

дрібка солі

Для начинки

50 г вершкового масла

300-350 г родзинок, сухофруктів, цукатів

Приготування

Спочатку готуємо опару. У мисці змішуємо підігріте молоко, одну столову ложку цукру та одну-дві ложки борошна. Добре розчиніть дріжджі. Залиште на 20 хв у теплому місці, аби вона підійшла. Змішайте яйця зі звичайним і ванільним цукром, а також дрібкою солі. Добре збийте, аби цукор розтанув. Додайте попередньо розтоплений, але холодний, маргарин. Коли опара підійшла, змішайте її з рідкою сумішшю. Добре перемішайте і поступово додавайте борошно. Замішуйте тісто протягом 10-15 хв. Якщо тісто дуже липне до рук, додайте ще трішки борошна або змастіть руки олією. Накрийте тісто рушником і поставте до теплого місця. Коли тісто підійшло, розділіть його на чотири частини. Кожну розкачайте у тонкий пласт, змастіть м’яким вершковим маслом, посипте сухофруктами і цукатами. Згорніть кожний пласт в рулет. Розріжте його ножем вздовж на дві частини, не дорізаючи з одного боку до кінця. Загорнути одну частину спіраллю - як равлик равлика. Покласти нерозрізаний край на «равлика». Закручувати тісто спіраллю навколо цього краю розрізом назовні. Покладіть крафіни у форми. Залиште на 20-30 хвилин, аби вони підійшли. Перед випіканням змастіть жовтком. Поставте в попередньо розігріту до 180° духовку. Випікайте 40-50 хв - залежно від вашої духовки.

