Крала 20 років і не зупинялась: історія злодійки, яка шокувала Британію

Пограбування / © Freepik

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42-річна Кілі Ноулз з Бірмінгема майже 20 років щодня крала з магазинів, аби придбати дозу героїну. За цей час вона обікрала брендових торговців на суму, яка сягнула £30 мільйонів ($38,4 мільйона). Її історія шокує, але водночас надихає — сьогодні вона проходить курс лікування і ділиться своїм досвідом, щоб врятувати інших.

Про це пише Mirror.

Щодня о 9-й ранку Кілі вирушала на «роботу» — не до офісу, а до магазинів. Озброєна спеціальною курткою із потаємними кишенями, вона спустошувала вітрини люксових брендів. Її здобиччю ставали парфуми, дизайнерські речі та електроніка. За день вона могла вкрасти товарів на суму до £8000 ($10 240). Крадене жінка одразу продавала через приватні чати у WhatsApp.

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Її професійність вражала навіть поліцію. Вона знала графік охоронців, вміла імітувати телефонні розмови та легко уникала камер. Свої «трофеї» Кілі збувала практично миттєво, аби мати кошти на наступну дозу героїну. Так тривало майже два десятиліття.

За цей час жінку затримували 28 разів. Вона провела за ґратами 27 місяців, але після кожного звільнення поверталася до крадіжок. Але цього разу все змінилося.

На суді Кілі щиро зізналася у скоєному та розповіла свою історію. Вона виросла у складних умовах і з раннього віку боролася з наркотичною залежністю. Лише тепер, завдяки програмі лікування з використанням препарату Buvidal, жінка має шанс на нове життя.

Суд узяв до уваги її каяття та готовність змінитися. Кілі засудили умовно і зобов’язали пройти повний курс лікування. Сьогодні вона розповідає свою історію у школах, центрах реабілітації та благодійних організаціях, закликаючи інших не йти її шляхом.

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«Я втратила найкращі роки свого життя. Але якщо моя історія врятує бодай одну людину — це вже варто всього,» — каже вона.

Нагадаємо, у Новій Зеландії неабияку популярність здобув 15-місячний кіт на ім’я Леонардо да Пінчі, який прославився не мисливськими здібностями, а справжньою «злочинною кар’єрою». Незвичайний улюбленець замість полювання на птахів чи гризунів цілеспрямовано тягне додому спідню білизну та дорогий одяг.

Його «трофеї» — шовкові боксерки, робочі шкарпетки та навіть кашемірові светри вартістю до 300 новозеландських доларів — стали приводом для жартів і водночас — головним болем його господарки, Хелен Норт.