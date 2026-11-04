Крампус лякає неслухняних, а діти виставляють черевики: як святкують День святого Миколая у світі

Як святкують День святого Миколая у світі / © pexels.com

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В Україні День святого Миколая відзначають 6 грудня. Після переходу на новоюліанський календар 2023 року дата святкування змінилася з 19 грудня. Водночас у багатьох європейських країнах ця традиція існує століттями, хоча подарунки, святкові страви та навіть зовнішність самого Миколая відрізняються.

Розповідаємо, які незвичайні традиції Дня святого Миколая збереглися в Європі та чому в деяких країнах діти залишають подарунки для його казкових супутників.

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Німеччина: подарунки в черевиках і страшний Крампус

У Німеччині діти готуються до приходу святого Миколая ще ввечері 5 грудня. Вони ретельно чистять взуття та залишають його біля дверей, ліжка або каміна. Вранці на них чекають солодощі, горіхи, мандарини та невеликі подарунки.

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Проте святкові звичаї мають і дещо моторошний бік. В альпійських регіонах та сусідніх країнах Центральної Європи з Миколаєм пов’язують образ Крампуса — рогатої істоти з шерстю, довгим язиком і страшною зовнішністю.

За народними переказами, він супроводжує святого та нагадує дітям про наслідки поганої поведінки. Поки Миколай винагороджує слухняних малюків, Крампус може налякати неслухняних.

У деяких містах Австрії та Німеччини влаштовують спеціальні Крампус-паради. Учасники одягають страхітливі костюми, маски з рогами та дзвіночки й проходять вулицями, відтворюючи давній фольклорний обряд.

Бельгія: солодощі починають дарувати заздалегідь

У Бельгії святкування Дня святого Миколая перетворюється на тривалий період приємних сюрпризів. Діти починають отримувати частування ще за кілька тижнів до 6 грудня.

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Малюки залишають біля дверей або каміна взуття, а іноді додають до нього малюнки та моркву для коня святого Миколая. Вранці замість листів знаходять шоколад, марципан, печиво та інші солодощі.

Святий Миколай у бельгійській традиції має ім’я Сінтерклаас. Він нагадує єпископа: носить червоне вбрання, митру та довгу білу бороду. За легендою, він подорожує верхи на білому коні й відвідує будинки, щоб залишити дітям подарунки.

Нідерланди: Сінтерклаас припливає з Іспанії

У Нідерландах свято святого Миколая називають Сінтерклаас. За місцевою традицією, він прибуває до країни кораблем з Іспанії в листопаді. Його урочисту появу супроводжують паради, музика та святкові заходи для дітей.

Малюки залишають біля каміна або на підвіконні черевики. Поруч часто кладуть моркву чи сіно для білого коня Миколая. У відповідь знаходять шоколадні монети, печиво, марципанові фігурки або маленькі іграшки.

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Головний вечір подарунків припадає на 5 грудня. Його називають Pakjesavond — вечором пакунків. Цікаво, що сюрпризи отримують не лише діти: дорослі також обмінюються подарунками, до яких додають жартівливі вірші.

Франція: печиво для святого та загадковий Пер Фуетар

У Франції День святого Миколая особливо шанують у східних регіонах, зокрема в Лотарингії та Ельзасі. Там на честь святого проводять святкові ходи, ярмарки та театралізовані вистави.

Напередодні свята діти можуть залишати для Миколая печиво та частування. Вранці вони знаходять солодощі, шоколад і невеликі подарунки.

Однак у французькому фольклорі є персонаж, який нагадує Крампуса. Це Пер Фуетар — похмурий супутник святого Миколая в темному одязі. За легендами, він стежить за поведінкою дітей і може принести неслухняним замість солодощів символічне покарання.

У місті Сен-Ніколя-де-Пор свято має особливе значення: тут проходять масштабні урочистості на честь святого, якого вважають покровителем міста.

Польща: невеликі подарунки та добрі справи

У Польщі 6 грудня святкують Міколайки (Mikołajki). Діти прокидаються в очікуванні сюрпризів, які знаходять під подушками, у взутті або спеціальних панчохах.

Зазвичай це невеликі подарунки: шоколад, цукерки, фрукти, іграшки чи книжки. Великі презенти традиційно залишають на Різдво.

У школах і дитячих садках проводять тематичні заходи, а діти нерідко обмінюються солодощами з друзями. У деяких родинах зберігається звичай робити пожертви або допомагати тим, хто опинився у складних обставинах.

Чехія: Мікулаш, ангел і чорт

Чеський День святого Миколая має назву Мікулаш. Його святкують 5 грудня, напередодні церковного свята.

Цього вечора вулицями міст і сіл ходять троє персонажів: Мікулаш, ангел і чорт. Перший одягнений як єпископ, ангел символізує добро, а чорт нагадує про погані вчинки.

Діти розповідають Мікулашу вірші, співають пісні або обіцяють краще поводитися. За старання отримують солодощі, горіхи та фрукти. Чорт може символічно погрожувати неслухняним дітям, проте зазвичай усе закінчується веселощами та подарунками.

Албанія: свято свічок і родинна вечеря

В Албанії святого Миколая називають Бабадімрі. Святкування починається ввечері 5 грудня.

Одна з традицій передбачає запалювання свічок. Їх може бути до дванадцяти — за кількістю місяців року. Після цього родини вирушають до церкви на вечірню службу.

Повернувшись додому, близькі збираються за святковим столом. Серед традиційних страв можуть бути смажена свинина або ягнятина. Рідні вітають одне одного, обмінюються подарунками та бажають здоров’я й добробуту на наступний рік.

Італія: легенда про фею Бефану

Італійські зимові свята пов’язані з кількома казковими персонажами. Один із найвідоміших — Бефана, літня жінка, яка літає на мітлі та приносить дітям подарунки.

За легендою, вона відвідує будинки в ніч проти 6 січня. Слухняні діти знаходять у підвішених панчохах солодощі та іграшки, а ті, хто погано поводився, — символічне вугілля.

Бефану часто зображують із мішком подарунків, хусткою та мітлою. Її образ нагадує казкову відьму, проте в італійському фольклорі вона здебільшого доброзичлива.

Важливо, що Бефана пов’язана саме зі святом Богоявлення, яке відзначають 6 січня, а не безпосередньо з Днем святого Миколая 6 грудня. Це окрема італійська традиція різдвяного циклу.

Які традиції Дня святого Миколая об’єднують різні країни

Попри відмінності у звичаях, у багатьох європейських країнах збереглися спільні символи свята. Діти залишають взуття або панчохи, чекають на солодощі й невеликі подарунки, а дорослі нагадують їм про доброту, щедрість і турботу про інших.

В одних країнах святкову атмосферу створюють театралізовані ходи з ангелами та чортами, в інших — сімейні вечері, церковні служби або благодійні акції.

Саме ці місцеві особливості роблять День святого Миколая таким різноманітним. Незалежно від того, чи залишають діти черевики біля каміна, чи шукають подарунки під подушкою, головна ідея свята залишається спільною — дарувати радість і виявляти турботу про близьких.

FAQ

Коли святкують День святого Миколая в Україні та Європі?

В Україні День святого Миколая відзначають 6 грудня. Таку саму дату використовують у Німеччині, Бельгії та Франції. У Нідерландах головний вечір вручення подарунків припадає на 5 грудня, а в Чехії святкові обходи з Мікулашем, ангелом і чортом також відбуваються напередодні.

Як святкують День святого Миколая в різних країнах світу?

Традиції відрізняються залежно від країни. У Німеччині діти залишають біля дверей начищені черевики, у Нідерландах чекають на Сінтерклааса, який за легендою припливає з Іспанії, а в Чехії отримують подарунки від Мікулаша в супроводі ангела та чорта. У Польщі на Міколайки дарують невеликі солодощі й подарунки, а в Албанії запалюють свічки та збираються на родинну вечерю.

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