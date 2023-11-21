Краще забути про них назавжди: ці звички зроблять обличчя схожим на "печене яблуко"

Косметологи стверджують, що деякі звички можуть пришвидшувати старіння шкіри обличчя і робити її схожою на "печене яблуко". Тобто на поверхні шкіри з'являється сіточка з дрібних зморшок. До такого типу старіння шкіри особливо схильні жінки з худорлявою, тендітною статурою.

Якщо ви хочете, щоб шкіра обличчя довше залишалася свіжою, молодою та доглянутою, варто переглянути шість звичок і позбутися їх.

Ігнорування використання сонцезахисного крему. Якщо ви полюбляєте засмагати і при цьому не використовуєте захист від ультрафіолету, це призводить до так званого фотопошкодження шкіри, коли руйнується колаген. Це значно пришвидшує старіння.

Шкідливі звички. Надмірне вживання алкогольних напоїв, куріння — все це виснажує шкіру, викликає появу зморшок та сухості. За рахунок зниження рівня колагену та еластану шкіра швидше старіє.

Використання неправильного догляду. Якщо використовувати надто агресивні засоби для вмивання, часто проводити пілінги, ліпідний бар'єр шкіри руйнується, а це призводить до сухості та появи ранніх зморшок.

Недостатнє зволоження. Дуже важливо пити достатню кількість води, особливо в умовах сухого повітря. Намагайтесь уникати пересушування шкіри, використовуйте зволожувальні креми, які підходять під її тип.

Нехтування змиттям макіяжу перед сном. Це негативно позначається на зовнішньому вигляді шкіри обличчя та провокує появу не лише дрібних зморшок, але й вугрів, висипань, подразнення.

Нестача сну і неправильне положення тіла. Не варто спати на боці чи на животі, адже це призводить до появи зморшок і погіршення загального стану шкіри.

Експерти також наголошують, що важливо стежити за своїм харчуванням, додати до раціону продукти, багаті на жири, білки, вітаміни та мікроелементи, що підтримують здоров'я шкіри зсередини.

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