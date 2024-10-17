Найкращий народний засіб від слимаків, який допоможе позбавитись шкідників

Протягом багатьох років в Україні борються з іспанським слимаком. Слимаки знищують близько 150 видів та різновидів культурних рослин, навіть чорнобривці вони їдять, які не чіпають інші шкідники. Найбільше іспанський слимак полюбляє виноград, полуницю капусту, перець, картоплю, моркву, буряк. Як зазначають фахівці, вони їдять навіть мертвих тварин та представників свого виду.

Вдень слимаки ховаються у ґрунті, іноді навіть на глибині до 1 м, де під’їдають коріння. З настанням темряви вилазять на поверхню у пошуках свіжої їжі. Для розмноження полюбляють підвищену вологість та високу температуру повітря. Яйця відкладають восени, ховаючи їх в тріщини або вологі укриття. Нове покоління з’являється у травні. Бур’яни, часті поливи, велика кількість залишених на полі рослинних решток сприяють розмноженню шкідника.

Жовтень, ще зберігається тепло, стало волого, і слимаки почали жерти багаторічники та іншу зелень, що залишилася на городі.

Хости, поїджені слимаками/ фото https://www.facebook.com/groups/368642197924845

Як боротися зі слимаками: ефективний, не дорогий засіб

Ефективним та безпечним засобом є уліцид. Засіб екологічний, але дорогий, а для знищення слимаків його потрібно багато.

Досвідчені городники пропонують дешевший, дієвий засіб.

Щоб позбутися слимаків потрібно взяти 300 г дрібної кукурудзяної крупи, залишки від ранкової кави - 100 г (кавову гущу перед цим підсушити), пакетик сухої меленої гірчиці - 100 г та 20 г самого уліциду.

Ретельно перемішати, з вечора розкидати в місцях скупчення слимаків. Після такої обробки вранці знайдене неймовірну кількість знешкоджених шкідників. Якщо робити так постійно, можна позбавитись шкідників.

Читайте також: