Як позбутися мурах та попелиць на яблуні / © Фото з відкритих джерел

Чорнобривці вважаються захисним щитом для саду й городу, але є ще один, не менш ефективний природний «захисник», про який мало хто знає. Це м’ята болотна, ще її називають блошиною м’ятою. Вона діє як природний репелент і відлякує купу шкідників — мурах, комарів, мух і навіть бліх. Особливо вона ефективна проти мурах, які не переносять її аромату.

Почніть із розсади. Насіння блошиної м’яти краще висівати наприкінці березня чи на початку квітня. Для цього підійде легкий, поживний ґрунт. Обов’язково забезпечте достатньо світла і не допускайте пересихання ґрунту. Так ви отримаєте міцні кущики для садіння у відкритий ґрунт.

Садіть навколо плодових дерев. Коли мине загроза заморозків, м’яту треба висадити під яблуні, груші й інші дерева. Досить посадити по три кущики навколо кожного дерева, залишаючи між ними відстань у 50 сантиметрів. М’ята швидко розростається, створюючи природний «щит» від комах.

Мінімум догляду — максимум користі. Ця рослина полюбляє вологу, тому варто стежити, щоб ґрунт не пересихав. Проте в іншому м’ята болотна майже не потребує догляду, достатньо періодично видаляти бур’яни і розпушувати землю навколо кущів.

Захисний аромат і натуральна зброя. Секрет ефективності рослини — у потужному ароматі, який дезорієнтує мурах і заважає їм «пасти» попелицю. До того ж, деякі сполуки в листі м’яти здатні знищувати саму попелицю. Це робить рослину не просто відлякувачем, а ще й природним інсектицидом.