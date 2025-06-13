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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
373
Час на прочитання
2 хв

Краще чорнобривців: посадіть під яблуні — мурахи з попелицею зникнуть із саду, як і не було

Мурахи й попелиці утворюють руйнівний тандем для плодових дерев. Унаслідок їхньої діяльності дерева слабшають, можуть сохнути і дають поганий урожай.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як позбутися мурах та попелиць на яблуні

Як позбутися мурах та попелиць на яблуні / © Фото з відкритих джерел

Чорнобривці вважаються захисним щитом для саду й городу, але є ще один, не менш ефективний природний «захисник», про який мало хто знає. Це м’ята болотна, ще її називають блошиною м’ятою. Вона діє як природний репелент і відлякує купу шкідників — мурах, комарів, мух і навіть бліх. Особливо вона ефективна проти мурах, які не переносять її аромату.

Як використати м’яту болотну, щоб захистити яблуні від мурах і попелиць

  1. Почніть із розсади. Насіння блошиної м’яти краще висівати наприкінці березня чи на початку квітня. Для цього підійде легкий, поживний ґрунт. Обов’язково забезпечте достатньо світла і не допускайте пересихання ґрунту. Так ви отримаєте міцні кущики для садіння у відкритий ґрунт.

  2. Садіть навколо плодових дерев. Коли мине загроза заморозків, м’яту треба висадити під яблуні, груші й інші дерева. Досить посадити по три кущики навколо кожного дерева, залишаючи між ними відстань у 50 сантиметрів. М’ята швидко розростається, створюючи природний «щит» від комах.

  3. Мінімум догляду — максимум користі. Ця рослина полюбляє вологу, тому варто стежити, щоб ґрунт не пересихав. Проте в іншому м’ята болотна майже не потребує догляду, достатньо періодично видаляти бур’яни і розпушувати землю навколо кущів.

  4. Захисний аромат і натуральна зброя. Секрет ефективності рослини — у потужному ароматі, який дезорієнтує мурах і заважає їм «пасти» попелицю. До того ж, деякі сполуки в листі м’яти здатні знищувати саму попелицю. Це робить рослину не просто відлякувачем, а ще й природним інсектицидом.

  5. Альтернатива хімії. На відміну від агресивних препаратів, болотна м’ята повністю безпечна для людей, домашніх тварин і корисних комах. Висадивши лише кілька кущиків цієї непоказної, але надзвичайно ефективної рослини, ви збережете свій сад здоровим і захистите врожай без хімії та зайвого клопоту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
373
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