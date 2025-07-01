Краще не тримати там, де живуть домашні улюбленці: яка квітка смертельно небезпечна для кішок

Яка квітка найтоксичніша для котів / © Pixabay

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В своєму TikTok Ів Мурхауз опублікувала відео, в якому поділилася, з якою проблемою найчастіше стикається під час своїх чергувань. Вона вважає, що її можна уникнути, якщо власники котів будуть знати більше про здоров’я своїх улюбленців.

У відео жінка звернула увагу на одну квітку, яку часто тримають вдома в букетах. Йдеться про лілію. Її категорично не можна ставити в будинку, якщо у вас є кішка, адже рослина дуже токсична.

Найгіше, що лілія в будинку може навіть призвести до фатальних наслідків. Ів закликає власників домашніх котів негайно звернутися до ветеринара, якщо тварина контактувала з цією квіткою. А, побачивши на хутрі пилок, одразу змийте його.

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Небезпечна не лише сама квітка, але й навіть вода, в якій вона стоїть. Ветеринари наголошують, що лілії можуть спричинити ниркову недостатність в кішок, що часто закінчується летально.