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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1620
Час на прочитання
1 хв

Краще не тримати там, де живуть домашні улюбленці: яка квітка смертельно небезпечна для кішок

Ветеринарна медсестра розповіла, яка квітка є смертельно небезпечною для кішок.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яка квітка найтоксичніша для котів

Яка квітка найтоксичніша для котів / © Pixabay

В своєму TikTok Ів Мурхауз опублікувала відео, в якому поділилася, з якою проблемою найчастіше стикається під час своїх чергувань. Вона вважає, що її можна уникнути, якщо власники котів будуть знати більше про здоров’я своїх улюбленців.

У відео жінка звернула увагу на одну квітку, яку часто тримають вдома в букетах. Йдеться про лілію. Її категорично не можна ставити в будинку, якщо у вас є кішка, адже рослина дуже токсична.

Найгіше, що лілія в будинку може навіть призвести до фатальних наслідків. Ів закликає власників домашніх котів негайно звернутися до ветеринара, якщо тварина контактувала з цією квіткою. А, побачивши на хутрі пилок, одразу змийте його.

Небезпечна не лише сама квітка, але й навіть вода, в якій вона стоїть. Ветеринари наголошують, що лілії можуть спричинити ниркову недостатність в кішок, що часто закінчується летально.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1620
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