Краще за гній: розкидайте це наприкінці березня — і вже у квітні ґрунт стане пухким та родючим

Це добриво не просто підживлює ґрунт, а створює правильну структуру, від якої залежить майбутній урожай.

Чим замінити гній

© Фото з відкритих джерел

Гній традиційно вважається найкращим добривом для родючості ґрунту, але він має суттєві недоліки: нерівномірний склад, ризик появи бур’янів і повільну дію. Існує більш контрольований і швидкий спосіб відновити землю на початку сезону. Йдеться про мінерал, який працює не як добриво в класичному розумінні, а як регулятор ґрунтових процесів.

Що саме варто розсипати на городі весною, щоб земля була родюча

Найефективніший варіант для весняного підживлення — аграрний перліт або вермикуліт. Це природні мінерали вулканічного походження, які активно використовують всі досвідчені агрономи.

Їхня головна функція — не живлення, а покращення властивостей ґрунту. Саме це дає швидкий результат уже через кілька тижнів.

Перліт і вермикуліт змінюють структуру ґрунту на рівні частинок. Вони створюють пористу систему, яка:

  • розпушує навіть важкі глинисті ґрунти;

  • утримує вологу без застою води;

  • покращує доступ кисню до коріння рослин;

  • активізує ґрунтову мікрофлору.

На відміну від гною, який розкладається місяцями, ці добрива працюють одразу після внесення.

Як правильно застосовувати мінеральні добрива

Мінерали рівномірно розсипають по поверхні ґрунту і закладають у верхній шар на 5-10 сантиметрів. Оптимальна норма — приблизно 250-500 грамів на квадратний метр, залежно від щільності землі.

Найкращий ефект досягається саме наприкінці березня: ґрунт уже відтане, але збереже вологу, що допомагає мінералам швидко інтегруватися в структуру.

Гній працює як джерело поживних речовин, але не завжди покращує структуру ґрунту швидко і передбачувано. Перліт і вермикуліт, навпаки, одразу змінюють фізичні властивості землі, і саме це є ключовим фактором родючості.

