- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 225
- Час на прочитання
- 2 хв
Краще за гній: розкидайте це наприкінці березня — і вже у квітні ґрунт стане пухким та родючим
Це добриво не просто підживлює ґрунт, а створює правильну структуру, від якої залежить майбутній урожай.
Гній традиційно вважається найкращим добривом для родючості ґрунту, але він має суттєві недоліки: нерівномірний склад, ризик появи бур’янів і повільну дію. Існує більш контрольований і швидкий спосіб відновити землю на початку сезону. Йдеться про мінерал, який працює не як добриво в класичному розумінні, а як регулятор ґрунтових процесів.
Що саме варто розсипати на городі весною, щоб земля була родюча
Найефективніший варіант для весняного підживлення — аграрний перліт або вермикуліт. Це природні мінерали вулканічного походження, які активно використовують всі досвідчені агрономи.
Їхня головна функція — не живлення, а покращення властивостей ґрунту. Саме це дає швидкий результат уже через кілька тижнів.
Перліт і вермикуліт змінюють структуру ґрунту на рівні частинок. Вони створюють пористу систему, яка:
розпушує навіть важкі глинисті ґрунти;
утримує вологу без застою води;
покращує доступ кисню до коріння рослин;
активізує ґрунтову мікрофлору.
На відміну від гною, який розкладається місяцями, ці добрива працюють одразу після внесення.
Як правильно застосовувати мінеральні добрива
Мінерали рівномірно розсипають по поверхні ґрунту і закладають у верхній шар на 5-10 сантиметрів. Оптимальна норма — приблизно 250-500 грамів на квадратний метр, залежно від щільності землі.
Найкращий ефект досягається саме наприкінці березня: ґрунт уже відтане, але збереже вологу, що допомагає мінералам швидко інтегруватися в структуру.
Гній працює як джерело поживних речовин, але не завжди покращує структуру ґрунту швидко і передбачувано. Перліт і вермикуліт, навпаки, одразу змінюють фізичні властивості землі, і саме це є ключовим фактором родючості.