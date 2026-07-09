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Краще за магазинний: три перевірені рецепти домашнього квасу
Домашній квас — один із найкращих напоїв. Існує чимало рецептів — від класичного хлібного до фруктових і ягідних варіантів.
У літню спеку квас залишається одним із найкращих напоїв для втамування спраги. Освіжальний, ароматний і натуральний, він чудово смакує. Приготувати домашній квас зовсім не складно — достатньо кількох простих інгредієнтів і трохи часу.
ТСН.ua підготував три перевірені рецепти домашнього квасу, які легко приготувати.
Хлібний квас
Інгредієнти:
3 л води
180–240 г висушеного житнього або чорного хліба
150 г цукру
9 г сухих дріжджів
10–15 родзинок
Приготування:
Хліб наріжте шматочками та підсушіть у духовці до рум'яної скоринки. Залийте сухарики окропом та залиште настоюватися до охолодження.
Процідіть настій, додайте цукор і перемішайте, щоб він повністю розчинився. Всипте сухі дріжджі.
Залиште за кімнатної температури на 8–12 годин. Після цього розлийте квас у пляшки, додайте по кілька родзинок, а потім поставте до холодильника ще на 12–24 години.
Квас з кави
Інгредієнти:
3 л води
1 ч. л розчинної кави
1 ч. л сухих дріжджів
1 ч. л лимонної кислоти
10 родзинок
250 г цукру
Приготування
Закип’ятіть воду, а потім залиште, аби трохи охолола. До теплої води додайте розчинну каву, сухі дріжджі, лимонну кислоту і родзинки. Перемішайте, щоб сухі інгредієнти розчинилися.
Залиште кас у теплому місці на 3–4 години - щоб з'явилися перші ознаки бродіння. Після цього поставте до холодильника на кілька годин, а краще - на усю ніч.
Лимонний квас
Інгредієнти:
3 л води
2 лимони
180–200 г цукру
4 г сухих дріжджів
Приготування:
Лимони облийте окропом і наріжте шматочками. У кастрюлю додайте цукор та 500 мл води, доведіть до кипіння й варіть приблизно 20 хвилин. Потім процідіть сироп.
Сироп змішайте із водою, що залишилася. ЇЇ варто попередньо закип’ятити і охолодити. Коли напій охолоне до кімнатної температури, додайте сухі дріжджі та добре перемішайте.
Залиште квас бродити у теплому місці на 2–3 год. Після цього розлийте у пляшки, заповнюючи їх приблизно на 3/4 об'єму, і щільно закрийте. Через 2 год. покладіть до холодильник, щоб зупинити процес бродіння.
Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати газований напій - квас із бузини.