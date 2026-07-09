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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
2 хв

Краще за магазинний: три перевірені рецепти домашнього квасу

Домашній квас — один із найкращих напоїв. Існує чимало рецептів — від класичного хлібного до фруктових і ягідних варіантів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Квас.

Квас.

У літню спеку квас залишається одним із найкращих напоїв для втамування спраги. Освіжальний, ароматний і натуральний, він чудово смакує. Приготувати домашній квас зовсім не складно — достатньо кількох простих інгредієнтів і трохи часу.

ТСН.ua підготував три перевірені рецепти домашнього квасу, які легко приготувати.

Хлібний квас

Інгредієнти:

  • 3 л води

  • 180–240 г висушеного житнього або чорного хліба

  • 150 г цукру

  • 9 г сухих дріжджів

  • 10–15 родзинок

Приготування:

  1. Хліб наріжте шматочками та підсушіть у духовці до рум'яної скоринки. Залийте сухарики окропом та залиште настоюватися до охолодження.

  2. Процідіть настій, додайте цукор і перемішайте, щоб він повністю розчинився. Всипте сухі дріжджі.

  3. Залиште за кімнатної температури на 8–12 годин. Після цього розлийте квас у пляшки, додайте по кілька родзинок, а потім поставте до холодильника ще на 12–24 години.

Квас з кави

Інгредієнти:

  • 3 л води

  • 1 ч. л розчинної кави

  • 1 ч. л сухих дріжджів

  • 1 ч. л лимонної кислоти

  • 10 родзинок

  • 250 г цукру

Приготування

  1. Закип’ятіть воду, а потім залиште, аби трохи охолола. До теплої води додайте розчинну каву, сухі дріжджі, лимонну кислоту і родзинки. Перемішайте, щоб сухі інгредієнти розчинилися.

  2. Залиште кас у теплому місці на 3–4 години - щоб з'явилися перші ознаки бродіння. Після цього поставте до холодильника на кілька годин, а краще - на усю ніч.

Лимонний квас

Інгредієнти:

  • 3 л води

  • 2 лимони

  • 180–200 г цукру

  • 4 г сухих дріжджів

Приготування:

  1. Лимони облийте окропом і наріжте шматочками. У кастрюлю додайте цукор та 500 мл води, доведіть до кипіння й варіть приблизно 20 хвилин. Потім процідіть сироп.

  2. Сироп змішайте із водою, що залишилася. ЇЇ варто попередньо закип’ятити і охолодити. Коли напій охолоне до кімнатної температури, додайте сухі дріжджі та добре перемішайте.

  3. Залиште квас бродити у теплому місці на 2–3 год. Після цього розлийте у пляшки, заповнюючи їх приблизно на 3/4 об'єму, і щільно закрийте. Через 2 год. покладіть до холодильник, щоб зупинити процес бродіння.

Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати газований напій - квас із бузини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
46
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