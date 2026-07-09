Краще за магазинний: три перевірені рецепти домашнього квасу

Квас.

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У літню спеку квас залишається одним із найкращих напоїв для втамування спраги. Освіжальний, ароматний і натуральний, він чудово смакує. Приготувати домашній квас зовсім не складно — достатньо кількох простих інгредієнтів і трохи часу.

ТСН.ua підготував три перевірені рецепти домашнього квасу, які легко приготувати.

Хлібний квас

Інгредієнти:

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3 л води

180–240 г висушеного житнього або чорного хліба

150 г цукру

9 г сухих дріжджів

10–15 родзинок

Приготування:

Хліб наріжте шматочками та підсушіть у духовці до рум'яної скоринки. Залийте сухарики окропом та залиште настоюватися до охолодження. Процідіть настій, додайте цукор і перемішайте, щоб він повністю розчинився. Всипте сухі дріжджі. Залиште за кімнатної температури на 8–12 годин. Після цього розлийте квас у пляшки, додайте по кілька родзинок, а потім поставте до холодильника ще на 12–24 години.

Квас з кави

Інгредієнти:

3 л води

1 ч. л розчинної кави

1 ч. л сухих дріжджів

1 ч. л лимонної кислоти

10 родзинок

250 г цукру

Приготування

Закип’ятіть воду, а потім залиште, аби трохи охолола. До теплої води додайте розчинну каву, сухі дріжджі, лимонну кислоту і родзинки. Перемішайте, щоб сухі інгредієнти розчинилися. Залиште кас у теплому місці на 3–4 години - щоб з'явилися перші ознаки бродіння. Після цього поставте до холодильника на кілька годин, а краще - на усю ніч.

Лимонний квас

Інгредієнти:

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3 л води

2 лимони

180–200 г цукру

4 г сухих дріжджів

Приготування:

Лимони облийте окропом і наріжте шматочками. У кастрюлю додайте цукор та 500 мл води, доведіть до кипіння й варіть приблизно 20 хвилин. Потім процідіть сироп. Сироп змішайте із водою, що залишилася. ЇЇ варто попередньо закип’ятити і охолодити. Коли напій охолоне до кімнатної температури, додайте сухі дріжджі та добре перемішайте. Залиште квас бродити у теплому місці на 2–3 год. Після цього розлийте у пляшки, заповнюючи їх приблизно на 3/4 об'єму, і щільно закрийте. Через 2 год. покладіть до холодильник, щоб зупинити процес бродіння.

Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати газований напій - квас із бузини.

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