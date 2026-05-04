Як очистити унітаз від нальоту й іржі

З часом навіть найякісніша сантехніка покривається жовтизною, вапняним нальотом і слідами іржі. Звичайні засоби, як-от сода чи оцет, часто дають лише тимчасовий ефект і не справляються зі старими відкладеннями. Саме тому варто звернути увагу на більш дієві, але водночас доступні рішення. Є простий сипучий засіб, який працює значно ефективніше і допоможе повернути навіть старому унітазу ідеальну чистоту без зайвих витрат.

Як очистити унітаз: дієвий засіб від нальоту й іржі

Найкращий варіант, який можна використовувати у вигляді порошку — це кисневий відбілювач на основі перкарбонату натрію. Він не лише відбілює, а й активно розчиняє наліт, органічні забруднення та жовтизну. На відміну від агресивних хлорних засобів, він працює м’якше, але дає дуже помітний результат.

Щоб очистити унітаз, достатньо посипати порошок на вологі стінки, особливо в місцях із нальотом. Далі варто залишити його на 20 хвилин, щоб активні компоненти почали діяти. Після цього поверхню очищають щіткою і змивають водою. Уже після першого застосування помітно, що жовтизна і наліт зникають, а поверхня стає білішою.

Кисневий відбілювач виділяє активний кисень під час контакту з водою. Саме він розщеплює забруднення та руйнує наліт, який складно прибрати звичайними методами. Крім того, порошкова форма дозволяє засобу довше залишатися на поверхні, а значить — діяти ефективніше.

Як досягти максимального ефекту

Для кращого результату унітаз перед очищенням варто злегка змочити теплою водою, так порошок швидше активується. Якщо наліт старий, засіб можна залишити на довший час або повторити процедуру. Регулярне використання кисневого відбілювача допомагає не лише очистити поверхню, а й запобігти появі нових відкладень.

