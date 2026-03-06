ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
2 хв

Красива весняна квітка може отруїти собак і котів: ветеринар попередив про небезпеку

З підвищенням температури та появою весняних квітів зростають і ризики для домашніх тварин. Ветеринар попередив, що нарциси можуть викликати небезпечне отруєння у собак і котів.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Собака

Собака / © iStock

Із приходом весни на вулицях і в садах починають масово цвісти сезонні рослини. Однак разом із першими квітами з’являється і потенційна небезпека для домашніх тварин — деякі з них можуть бути токсичними для собак і котів.

Про це повідомило видання Express.

Ветеринарний хірург та директор із захисту тварин Дейв Мартін попередив про особливу загрозу становлять нарциси — одна з найпоширеніших весняних квіток.

Фахівець пояснює, що всі частини цієї рослини містять токсичні речовини. Якщо тварина з’їсть квітку або цибулину, це може спричинити серйозне отруєння. Найбільша концентрація токсинів міститься саме у цибулинах, тому особливо уважними варто бути власникам собак, які люблять копати землю.

Ветеринар також застерігає, що навіть вода у вазі з нарцисами може бути небезпечною. Якщо домашній улюбленець вип’є її, це здатне викликати погіршення самопочуття.

Крім нарцисів, небезпеку для собак і котів можуть становити й інші поширені весняні рослини. Серед них — тюльпани, проліски, жовтці та дзвіночки. Після їх проковтування у тварин можуть з’явитися симптоми отруєння: блювання, діарея або незвичайна млявість.

Весна також приносить інші ризики для здоров’я домашніх тварин. Через теплі й вологі умови активніше розмножуються блохи, а в траві та лісистих місцевостях частіше трапляються кліщі. Після прогулянок ветеринари радять уважно оглядати шерсть тварини, особливо на голові, шиї та біля вух.

Крім того, у цей період зростає кількість равликів і слимаків. Вони можуть переносити легеневих червів — небезпечних паразитів, які здатні викликати тяжкі захворювання у собак.

Ще одна проблема весни — підвищений рівень пилку. Як і люди, домашні тварини інколи страждають на сезонну алергію. У них можуть з’являтися чхання, сльозотеча, нежить або сильний свербіж шкіри.

Ветеринари радять після прогулянок витирати лапи та шерсть тварини, щоб зменшити контакт із пилком. Якщо ж симптоми не зникають, варто звернутися до спеціаліста.

Фахівці наголошують: якщо улюбленець міг проковтнути токсичну рослину або у нього з’явилися ознаки отруєння — зокрема блювання, сильна слинотеча, тремор чи судоми — необхідно негайно звернутися до ветеринарної клініки.

Нагадаємо, раніше ветеринарний лікар застеріг власників собак від популярної практики годування сирим м’ясом, наголосивши на потенційних ризиках для здоров’я тварин і людей.

Дата публікації
Кількість переглядів
25
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie