Красива весняна квітка може отруїти собак і котів: ветеринар попередив про небезпеку

Із приходом весни на вулицях і в садах починають масово цвісти сезонні рослини. Однак разом із першими квітами з’являється і потенційна небезпека для домашніх тварин — деякі з них можуть бути токсичними для собак і котів.

Про це повідомило видання Express.

Ветеринарний хірург та директор із захисту тварин Дейв Мартін попередив про особливу загрозу становлять нарциси — одна з найпоширеніших весняних квіток.

Фахівець пояснює, що всі частини цієї рослини містять токсичні речовини. Якщо тварина з’їсть квітку або цибулину, це може спричинити серйозне отруєння. Найбільша концентрація токсинів міститься саме у цибулинах, тому особливо уважними варто бути власникам собак, які люблять копати землю.

Ветеринар також застерігає, що навіть вода у вазі з нарцисами може бути небезпечною. Якщо домашній улюбленець вип’є її, це здатне викликати погіршення самопочуття.

Крім нарцисів, небезпеку для собак і котів можуть становити й інші поширені весняні рослини. Серед них — тюльпани, проліски, жовтці та дзвіночки. Після їх проковтування у тварин можуть з’явитися симптоми отруєння: блювання, діарея або незвичайна млявість.

Весна також приносить інші ризики для здоров’я домашніх тварин. Через теплі й вологі умови активніше розмножуються блохи, а в траві та лісистих місцевостях частіше трапляються кліщі. Після прогулянок ветеринари радять уважно оглядати шерсть тварини, особливо на голові, шиї та біля вух.

Крім того, у цей період зростає кількість равликів і слимаків. Вони можуть переносити легеневих червів — небезпечних паразитів, які здатні викликати тяжкі захворювання у собак.

Ще одна проблема весни — підвищений рівень пилку. Як і люди, домашні тварини інколи страждають на сезонну алергію. У них можуть з’являтися чхання, сльозотеча, нежить або сильний свербіж шкіри.

Ветеринари радять після прогулянок витирати лапи та шерсть тварини, щоб зменшити контакт із пилком. Якщо ж симптоми не зникають, варто звернутися до спеціаліста.

Фахівці наголошують: якщо улюбленець міг проковтнути токсичну рослину або у нього з’явилися ознаки отруєння — зокрема блювання, сильна слинотеча, тремор чи судоми — необхідно негайно звернутися до ветеринарної клініки.

Нагадаємо, раніше ветеринарний лікар застеріг власників собак від популярної практики годування сирим м’ясом, наголосивши на потенційних ризиках для здоров’я тварин і людей.