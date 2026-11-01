Красиві, але забуті жіночі імена: як називала своїх доньок українська еліта ХХ століття

Підбірка красивих імен ХХ століття / © Фото з відкритих джерел

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Українська міська культура та інтелігенція початку ХХ століття — це середовище родин Косачів, Драгоманових, Старицьких, Лисенків та інших видатних діячів.

Ці імена звучали в літературних салонах Киева, Львова, Харкова та Полтави, а сьогодні мають усі шанси отримати нове життя.

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Шляхетні та забуті жіночі імена ХХ століття

1. Аріадна (Ада)

Ім'я грецького походження, що означає «найсвятіша» або «непорочна». Воно було надзвичайно популярним у родинах української творчої еліти початку ХХ століття. Зокрема, це ім'я мала донька видатного українського письменника та громадського діяча Михайла Старицького. Звучить шляхетно, вишукано й водночас сучасно.

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2. Орися (Оришка / Орина)

Літературна форма імені Ірина, яка набула самостійного витонченого звучання саме в українському міському та дворянському середовищі. Означає «мирянка» або «спокійна». Ім'я має особливу співзвучність та м'якість, надаючи своїй власниці особливого шарму.

3. Леокадія (Льоля)

Рідкісне аристократичне ім'я із давньогрецьким корінням, яке перекладається як «світла», «біла» або «сяюча». На початку ХХ століття це ім'я часто зустрічалося серед міської інтелігенції Західної України та Поділля. Скорочена форма «Льоля» додає йому особливої домашньої ніжності.

4. Меланія (Мелашка / Меля)

Ім'я означає «темна» або «чорнява», проте в українській культурній традиції воно завжди асоціювалося із жіночністю, святковістю та добробутом. Популярне серед заможних родин та міщанства ХХ століття, воно має чудові зменшувально-пестливі форми — Меля, Мелашка, Маланка.

5. Зіновія (Зеновія / Зенка)

Давнє ім'я грецького походження, яке перекладається як «життя, дароване Зевсом» або «богоугодна». Воно було надзвичайно поширене в середовищі львівської та тернопільської інтелігенції ХХ століття. Жінки з цим ім'ям володіють сильним характером, виваженістю та високим інтелектом.

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6. Соломія (Соля)

Хоча сьогодні це ім'я поступово повертається, у ХХ столітті воно було маркером особливого аристократизму завдяки видатній операційній співачці Соломії Крушельницькій. Означає «мирна», «спокійна» та уособлює внутрішню силу й гармонію.

7. Юстина (Устина)

Ім'я латинського походження, що перекладається як «справедлива». Було дуже улюбленим серед українських письменників та діячів культури, адже несе в собі глибокі класичні традиції та звучання честі й гідності.

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