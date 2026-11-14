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Дата публікації
Категорія
Різне
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Красиві чоловічі та жіночі імена на букву "Г": походження та значення

Повний список чоловічих та жіночих імен на букву Г: традиційні українські, біблійні та рідкісні імена з поясненням їхнього значення та походження.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Красиві чоловічі та жіночі імена

Красиві чоловічі та жіночі імена

Імена, що починаються на літеру «Г», вирізняються особливою мелодійністю, силою звучання та глибоким історичним корінням. Серед них є як традиційні українські та біблійні варіанти, так і рідкісні іноземні імена, що дедалі частіше привертають увагу сучасних батьків.

Чоловічі імена на букву Г

Чоловічі імена на «Г» зазвичай несуть у собі енергетику лідерства, мудрості та захисту. Багато з них мають давньогрецьке, латинське або давньослов'янське коріння.

Популярні та традиційні українські імена:

  • Гліб — давньоскандинавське ім'я (від Gottlieb), що означає «улюбленець богів» або «спадкоємець бога».

  • Григорій — походить із давньогрецької мови та перекладається як «пильний», «бадьорий», «той, хто не спить».

  • Геннадій — грецьке ім'я, яке означає «благородний», «шляхетний за походженням».

  • Георгій — має давньогрецьке коріння і перекладається як «землероб». Споріднені українські форми цього імені — Юрій та Єгор.

  • Герман — латинське ім'я, що означає «рідний», «єдинокровний» або «воїн» (у давньогерманській традиції).

  • Гаврило — біблійне (давньоєврейське) ім'я, яке перекладається як «сильний муж Божий» або «помічник Бога».

Рідкісні, старовинні та сучасні імена:

  • Гордій — походить від грецького імені Гордіас (ім'я фригійського царя). Сьогодні в Україні це ім'я переживає нову хвилю популярності.

  • Гнат (Ігнат) — латинське ім'я, що означає «вогненний», «палкий».

  • Гарасим (Герасим) — давньогрецьке ім'я зі значенням «шанований», «поважний».

  • Гектор — давньогрецьке героїчне ім'я, яке перекладається як «охоронець», «тримач».

  • Генріх — давньогерманське ім'я, що означає «володар дому», «могутній правитель».

  • Густав — скандинавське ім'я зі значенням «порадник правителя» або «опора».

  • Габріель — західноєвропейський варіант біблійного імені Гаврило.

Жіночі імена на букву Г

Жіночі імена на літеру «Г» поєднують у собі м'якість, шляхетність та внутрішню стійкість. Серед них легко знайти як добре знайомі з дитинства імена, так і вишукані рідкісні варіанти.

Популярні та традиційні імена:

  • Галина — давньогрецьке ім'я, що перекладається як «спокій», «тиша», «безвітряна гладь моря».

  • Ганна (Анна) — одне з найпоширеніших імен у світі, походить із давньоєврейської мови та означає «благодать», «милість».

  • Гелена (Олена) — грецьке ім'я, яке перекладається як «сонячне світло», «сяйво» або «смолоскип».

Рідкісні, старовинні та сучасні імена:

  • Горпина — давньоукраїнська народна форма латинського імені Агрипина.

  • Глафіра — грецьке ім'я зі значенням «витончена», «струнка», «вишукана».

  • Габріелла — жіноча форма біблійного імені Гаврило, що означає «Божа сила».

  • Глорія — латинське ім'я, яке дослівно перекладається як «слава».

  • Грета — європейське скорочення від імені Маргарита, означає «перлина».

  • Герда — скандинавське ім'я зі значенням «захисниця», «огороджена».

  • Гізелла — давньогерманське ім'я, що перекладається як «стріла» або «обітниця».

  • Гаяне — вірменське ім'я, яке означає «земна».

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