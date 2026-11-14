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Красиві чоловічі та жіночі імена на букву "Г": походження та значення
Повний список чоловічих та жіночих імен на букву Г: традиційні українські, біблійні та рідкісні імена з поясненням їхнього значення та походження.
Імена, що починаються на літеру «Г», вирізняються особливою мелодійністю, силою звучання та глибоким історичним корінням. Серед них є як традиційні українські та біблійні варіанти, так і рідкісні іноземні імена, що дедалі частіше привертають увагу сучасних батьків.
Чоловічі імена на букву Г
Чоловічі імена на «Г» зазвичай несуть у собі енергетику лідерства, мудрості та захисту. Багато з них мають давньогрецьке, латинське або давньослов'янське коріння.
Популярні та традиційні українські імена:
Гліб — давньоскандинавське ім'я (від Gottlieb), що означає «улюбленець богів» або «спадкоємець бога».
Григорій — походить із давньогрецької мови та перекладається як «пильний», «бадьорий», «той, хто не спить».
Геннадій — грецьке ім'я, яке означає «благородний», «шляхетний за походженням».
Георгій — має давньогрецьке коріння і перекладається як «землероб». Споріднені українські форми цього імені — Юрій та Єгор.
Герман — латинське ім'я, що означає «рідний», «єдинокровний» або «воїн» (у давньогерманській традиції).
Гаврило — біблійне (давньоєврейське) ім'я, яке перекладається як «сильний муж Божий» або «помічник Бога».
Рідкісні, старовинні та сучасні імена:
Гордій — походить від грецького імені Гордіас (ім'я фригійського царя). Сьогодні в Україні це ім'я переживає нову хвилю популярності.
Гнат (Ігнат) — латинське ім'я, що означає «вогненний», «палкий».
Гарасим (Герасим) — давньогрецьке ім'я зі значенням «шанований», «поважний».
Гектор — давньогрецьке героїчне ім'я, яке перекладається як «охоронець», «тримач».
Генріх — давньогерманське ім'я, що означає «володар дому», «могутній правитель».
Густав — скандинавське ім'я зі значенням «порадник правителя» або «опора».
Габріель — західноєвропейський варіант біблійного імені Гаврило.
Жіночі імена на букву Г
Жіночі імена на літеру «Г» поєднують у собі м'якість, шляхетність та внутрішню стійкість. Серед них легко знайти як добре знайомі з дитинства імена, так і вишукані рідкісні варіанти.
Популярні та традиційні імена:
Галина — давньогрецьке ім'я, що перекладається як «спокій», «тиша», «безвітряна гладь моря».
Ганна (Анна) — одне з найпоширеніших імен у світі, походить із давньоєврейської мови та означає «благодать», «милість».
Гелена (Олена) — грецьке ім'я, яке перекладається як «сонячне світло», «сяйво» або «смолоскип».
Рідкісні, старовинні та сучасні імена:
Горпина — давньоукраїнська народна форма латинського імені Агрипина.
Глафіра — грецьке ім'я зі значенням «витончена», «струнка», «вишукана».
Габріелла — жіноча форма біблійного імені Гаврило, що означає «Божа сила».
Глорія — латинське ім'я, яке дослівно перекладається як «слава».
Грета — європейське скорочення від імені Маргарита, означає «перлина».
Герда — скандинавське ім'я зі значенням «захисниця», «огороджена».
Гізелла — давньогерманське ім'я, що перекладається як «стріла» або «обітниця».
Гаяне — вірменське ім'я, яке означає «земна».